Мигранта-мясника признали виновным в дискредитации ВС РФ и хулиганстве в Новосибирске

Суд признал гражданина Таджикистана Далерджона Ачилова виновным в дискредитации Вооружённых Сил Российской Федерации и хулиганстве.

— Ему назначено наказание по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ в виде 7 лет лишения свободы, — говорится в сообщении Калининского районного суда Новосибирска.

Напомним, что читательница Infopro54 Оксана П. обратилась в редакцию за помощью после инцидента, произошедшего на продуктовом рынке. Она рассказала, что её коллега-мясник вёл себя агрессивно по отношению к русским и желал смерти участникам специальной военной операции, включая её сына.

Оксана П. написала заявление на Ачилова в полицию и миграционную службу. Больше всего её возмутило, что после всех негативных высказываний в адрес русских людей и проклятий в адрес бойцов СВО мясник начал оформлять российское гражданство.

— Я считаю, что такой человек не достоин стать гражданином России, он и так живет и работает у нас с нарушениями. Его жена и дети находятся здесь нелегально. Его мать получает российскую пенсию. Она специально приезжала для этого в Новосибирск, а после оформления вернулась на свою родину. Но если мигрант так открыто высказывает ненависть к русским, постоянно слушает какие-то аудио проповеди радикальные, то для чего ему вообще находиться среди нас? — рассказывала Infopro54 Оксана.

После того как ситуация вызвала широкий общественный резонанс, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял дело под свой личный контроль. Все материалы проверки были оперативно переданы в Следственный комитет. Следователи за несколько дней опросили десятки свидетелей, работавших на рынке, а также задержали Далерджона Ачилова. Суд принял решение об его аресте.

После произошедшего семью и двоих детей Ачилова депортировали на родину.

Ранее редакция сообщала о том, что мать бойца СВО заставит ответить любовницу мигранта-мясника за клевету в Новосибирске. Сожительница иностранца обвинила сибирячку в домогательствах к своему избраннику.