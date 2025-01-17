Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство парка «Звезда»

В Новосибирске выдано разрешение некоммерческой организации «Спортивная Сибирь» на строительство спортивно-рекреационного парка «Звезда» на берегу Обского моря. Оно действительно до 14 января 2026 года.

Согласно документу, размещенному на сайте мэрии Новосибирска, под строительство выделен земельный участок по улице Бердской в Советском районе. Его площадь 29 415 кв. метров. Общая площадь застройки — 3612,7 кв. метров.

По проекту в парке предусмотрено одноэтажное здание спортивно-концертного комплекса площадью 355,73 кв. метра, футбольное поле с открытой трибуной (площадь застройки 1417,2 кв. метра), баскетбольная площадка (площадь застройки 549,25 кв. метров), а также одноэтажное административное здание площадью 93,46 кв. метров.

Распоряжение о строительстве спортивно-рекреационного парка «Звезда» губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал в 2020 году (№ 118-р от 17 июля 2020 года). По нему, под строительство отведен участок федеральной земли в границах водоохранной зоны частично входящий в состав территории Новосибирского лесничества.

— Предоставить земельный участок, находящийся в федеральной собственности, с кадастровым номером 54:35:091625:822, общей площадью 29 415,0 кв. м, в аренду без проведения торгов Спортивной автономной некоммерческой организации «Спортивная Сибирь» для реализации проекта по размещению объекта социально-культурного назначения «Спортивно-Рекреационный Парк «Звезда», — говорилось в документе.

Сдать объекты предполагалось в конце 2024 года. На тот момент инвестиции в проект составляли порядка 65 млн рублей. В октябре 2024 года в документ были внесены изменения.

— Установить, что срок реализации проекта составляет 5 лет, в том числе: срок получения разрешения на строительство: не позднее 31.12.2024; срок завершения строительно-монтажных работ: не позднее 01.10.2025; срок ввода объекта в эксплуатацию: не позднее 01.12.2025, — говорится в распоряжении от 23 октября.

Парк отдыха «Звезда» расположен на берегу Обского водохранилища в тридцати минутах езды от Новосибирска и на расстоянии пешей доступности от Академгородка. Является одним из самых популярных мест отдыха у жителей Советского и других районов Новосибирска. Въезд на машине на территорию парка платный. Сейчас на территории парка работают несколько туристических баз, спортивные площадки, кафе, водные аттракционы, летние гостевые домики, прокат спортивного инвентаря, беседок и мангалов и т.д.

Судя по сайту пляжа «Звезда», ключевым арендатором территории выступает ООО «Неоком-Сервис». По данным Seldon Basis, Генеральным директором компании является Сергей Журавлев. До ноября 2023 года учредителем являлся известный в Новосибирске бизнесмен Михаил Потапов. Сейчас собственником компании является Александра Потапова. Выручка компании за 2023 год составила 25,4 млн рублей (в 2022 году — 16 млн рублей), чистая прибыль 302 тыс. рублей (в 2022 году — 196 тысяч. рублей). Александра Потапова также является учредителем компаний, ООО «Сигма», ООО «Альтернатива», ООО УК «Гнесинка» и АНО «Спортивная Сибирь».

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