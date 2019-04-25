 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Эксперты ЦАН оценили актуальность инвестиций в коммерческую недвижимость

Торговая недвижимость признана лидером среди предпочтений инвесторов в первом квартале 2019 года.
  • 25/04/2019, 15:58
Эксперты ЦАН оценили актуальность инвестиций в коммерческую недвижимость

По информации «Центрального агентства недвижимости» (г. Новосибирск), в первом квартале 2019 года наблюдалась стабильная активность инвесторов. Популярными для инвестиций были те стройки, где цены привлекательны на этапе строительства сообщили в пресс-службе агентства.

— В прошлом году застройщики повышали цены, закладывая рост цен на материалы и ресурсы. В этом году многие застройщики не обладают запасом потенциала спроса, а потому не решаются дальше повышать цены на свои издержки в работе по новым правилам, — говорит генеральный директор ЦАН Олег Харченко.

Эксперт по коммерческой недвижимости «Центрального агентства недвижимости» Михаил Капцов, подчеркивает, что безусловный лидер по запросам сейчас – это торговая недвижимость в зонах повышенной востребованности со стороны арендаторов. По сведениям «Центрального», инвесторы стремятся приобрести высоколиквидный актив с доходностью от 11 % годовых, при этом наибольшим спросом пользуются офисная и складская недвижимость.

— Больше всего запросов по среднему объему инвестиций находятся в диапазоне от 10 до 30 млн. рублей. У крупных инвесторов чек за объект недвижимости начинается от 100 млн. рублей: соответственно, таких игроков и сделок меньше, чем в самом активном ценовом диапазоне от 10 до 30 млн. руб, — отмечают эксперты департамента коммерческой недвижимости ЦАН.

Специалистов «Центрального» уверены, что в этом году инвесторы будут выходить из проектов по новостройкам, что сгладит изменение цен и дефицит ассортимента застройщиков, но может негативно отражаться на продажах последних. По-прежнему будут популярна коммерческая доходная недвижимость, так как есть прогнозы на стабильную ставку рефинансирования и низкую доходность в других инвестиционных инструментах.

Фото: предоставлено пресс-службой ЦАН

Популярное с сайта

В Новосибирской области введено ограничение на вылов рыбы

В Новосибирской области введено ограничение на вылов рыбы

25/04/2019, 13:35
Причина — нерест рыбы.
В Новосибирске пройдет фестиваль «ЭТО ДЕЛО»

В Новосибирске пройдет фестиваль «ЭТО ДЕЛО»

25/04/2019, 13:29
Он организован в честь Дня предпринимателя.
За три месяца внешнеторговый оборот Новосибирской области составил 750 млн долларов США

За три месяца внешнеторговый оборот Новосибирской области составил 750 млн долларов США

25/04/2019, 12:41
Экспортно-импортные операции осуществлялись со 118 странами мира, основные из которых Китай, Болгария, Греция, Франция, США.

Актуальный разговор

Новые тренды рынка: смена поколений и акцент на рискпрофиль

Новые тренды рынка: смена поколений и акцент на рискпрофиль

Все материалы
Новости

Кластер «Цифровая энергетика» будет создан в Новосибирской области

25/04/2019, 17:24

Общественники попросили главу Минстроя решить проблему с питьевой водой в селе Марусино

25/04/2019, 17:19

12 новых проектов приглашены в бизнес-инкубатор Академпарка

25/04/2019, 15:54

В Новосибирской области лимит по кредитной карте вырос на 17%

25/04/2019, 14:10

В квитанциях ЖКХ пропишут страховки

25/04/2019, 14:05

В Новосибирской области введено ограничение на вылов рыбы

25/04/2019, 13:35

В Новосибирске пройдет фестиваль «ЭТО ДЕЛО»

25/04/2019, 13:29

За три месяца внешнеторговый оборот Новосибирской области составил 750 млн долларов США

25/04/2019, 12:41

Новосибирцам рассказали о нововведениях на рынке новостроек

25/04/2019, 11:45

УФНС России разъяснила порядок обложения хозпостроек налогом на имущество физлиц

25/04/2019, 10:42

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска