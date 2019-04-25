Эксперты ЦАН оценили актуальность инвестиций в коммерческую недвижимость

По информации «Центрального агентства недвижимости» (г. Новосибирск), в первом квартале 2019 года наблюдалась стабильная активность инвесторов. Популярными для инвестиций были те стройки, где цены привлекательны на этапе строительства сообщили в пресс-службе агентства.

— В прошлом году застройщики повышали цены, закладывая рост цен на материалы и ресурсы. В этом году многие застройщики не обладают запасом потенциала спроса, а потому не решаются дальше повышать цены на свои издержки в работе по новым правилам, — говорит генеральный директор ЦАН Олег Харченко.

Эксперт по коммерческой недвижимости «Центрального агентства недвижимости» Михаил Капцов, подчеркивает, что безусловный лидер по запросам сейчас – это торговая недвижимость в зонах повышенной востребованности со стороны арендаторов. По сведениям «Центрального», инвесторы стремятся приобрести высоколиквидный актив с доходностью от 11 % годовых, при этом наибольшим спросом пользуются офисная и складская недвижимость.

— Больше всего запросов по среднему объему инвестиций находятся в диапазоне от 10 до 30 млн. рублей. У крупных инвесторов чек за объект недвижимости начинается от 100 млн. рублей: соответственно, таких игроков и сделок меньше, чем в самом активном ценовом диапазоне от 10 до 30 млн. руб, — отмечают эксперты департамента коммерческой недвижимости ЦАН.

Специалистов «Центрального» уверены, что в этом году инвесторы будут выходить из проектов по новостройкам, что сгладит изменение цен и дефицит ассортимента застройщиков, но может негативно отражаться на продажах последних. По-прежнему будут популярна коммерческая доходная недвижимость, так как есть прогнозы на стабильную ставку рефинансирования и низкую доходность в других инвестиционных инструментах.

Фото: предоставлено пресс-службой ЦАН