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Общественники попросили главу Минстроя решить проблему с питьевой водой в селе Марусино

В населенных пунктах Новосибирского района не первый год из кранов течет темная жидкость вместо чистой питьевой воды.
  • 25/04/2019, 17:19
Общественники попросили главу Минстроя решить проблему с питьевой водой в селе Марусино

Общероссийский народный фронт обратился к министру строительства и ЖКХ РФ Владимиру Якушеву с просьбой помочь жителям сел Новосибирского района Новосибирской области, которые несколько лет вынуждены пить мутную воду, да еще и платить за нее как за чистую. Эксперты ОНФ просят обеспечить этот населенный пункт качественным централизованным водоснабжением, сообщили в пресс-службе ОНФ.

О том, что у жителей населенных пунктов Новосибирского района не первый год из кранов течет темная жидкость вместо чистой питьевой воды, эксперты тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» узнали во время рейдов по регионам.

— Когда в новосибирском селе Марусино на просьбу дать воды мне протянули стакан с какой-то жидкой коричневой взвесью, я уточнила: это вы из болота набрали? Местные жители ответили, что это централизованное водоснабжение. Мы поехали проверить Марусинскую среднюю школу. Оказалось, в школе стоят специальные фильтры, и вода на выходе уже светло-коричневая. На ней и обеды готовят. И этой водой, как выяснилось, пользуется весь район – 6 населенных пунктов, более 20 тысяч человек, — рассказала член Центрального штаба Народного фронта, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина.

Активисты ОНФ немедленно сообщили об этом в Роспотребнадзор и уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой. Светлана Калинина рассказала, что три года назад школу уже закрывали из-за того, что воду признали по качеству технической.

— Но потом власти отчитались перед Роспотребнадзором, что все хорошо. Хотя на деле ничего не изменилось, — сообщила Калинина. — На фоне такого удивительного безразличия или бессилия чиновников мы приняли решение обратиться напрямую к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Мы просим оказать содействие в том, чтобы жители этих населенных пунктов наконец получили качественную питьевую воду.

Фото: pixabay.com, автор- Arcaion

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