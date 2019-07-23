Эксперты ЦИАН назвали самые дорогие арендные квартиры Сибири

Регионы Сибири традиционно занимают высокие позиции в общероссийских рейтингах дорогого жилья. И рынок аренды не является исключением – максимум в субъектах Сибирского федерального округа зафиксирован на отметке в 200 тыс. рублей в месяц. Изучив локальный рынок элитного съемного жилья, эксперты ЦИАН составили рейтинг регионов СФО по максимальной арендной ставке.

Отмечается, что для рейтинга регионов Сибирского федерального округа были отобраны по одной самой дорогой арендной квартире из каждого субъекта. При этом специалисты ЦИАН установили порог отсечки на уровне 50 тыс. рублей в месяц, который не смогли преодолеть три региона из семи.

При совпадении ценовых параметров позиции в рейтинге определялись исходя из площади лотов – чем компактнее объект, тем выше он расположен. Также отмечается, что все арендные ставки в данном рейтинге приведены с учетом стоимости коммунальных услуг.

Безоговорочным лидером рейтинга регионов СФО с самыми дорогими арендными квартирами становится Красноярский край. За 200 тыс. рублей в месяц здесь можно арендовать стильную квартиру площадью 165 кв. м в самом центре Красноярска. Лот сдается с отделкой в стиле современной классики, он полностью оборудован дорогой техникой и мебелью.

Второе и третье места поделили Новосибирская и Иркутская области с равными показателям – 150 тыс. рублей в месяц. При этом «серебро» получил Новосибирск, где в этом бюджете экспонируется лот с более скромными габаритами – «всего» 110 кв. м. Объект с современной отделкой расположен в элитном клубном доме в самом центре города: рядом с метро «Октябрьская» и Садовой горкой.

В Иркутской области за те же деньги (150 тыс. рублей в месяц) можно арендовать квартиру площадью 146 кв. м. Лот оформлен в лаконичном скандинавском стиле, в стоимость входит подземный паркинг. Еще одним важным преимуществом является то, что объект ранее в аренду не сдавался.

Омская область является четвертым регионом в Сибири, где максимальная ставка аренды преодолела отметку в 100 тыс. рублей в месяц. За 120 тыс. рублей в центре Омска экспонируется лот площадью 140 «квадратов» с отделкой в классическом стиле. Для удобства арендатора предусмотрено машиноместо в подземном паркинге.

Разрыв между пятой и четвертой строчкой составляет сразу 50 тыс. рублей – максимум в Томской области зафиксирован на уровне 70 тыс. рублей в месяц. Это самая компактная квартира в данном рейтинге – ее площадь составляет 80 «квадратов». Лот сдается со стильной дизайнерской отделкой, полным набором мебели и техники, а также машиноместом в отапливаемом паркинге. Расположен лот в Базарном переулке недалеко от набережной Томи.

Фото: pixabay.com, автор- jarmoluk