Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

Эксперты ЦИАН назвали самые дорогие арендные квартиры Сибири

Новосибирская область заняла второе место в рейтинге.
  • 23/07/2019, 17:25
Эксперты ЦИАН назвали самые дорогие арендные квартиры Сибири

Регионы Сибири традиционно занимают высокие позиции в общероссийских рейтингах дорогого жилья. И рынок аренды не является исключением – максимум в субъектах Сибирского федерального округа зафиксирован на отметке в 200 тыс. рублей в месяц. Изучив локальный рынок элитного съемного жилья, эксперты ЦИАН составили рейтинг регионов СФО по максимальной арендной ставке.

Отмечается, что для рейтинга регионов Сибирского федерального округа были отобраны по одной самой дорогой арендной квартире из каждого субъекта. При этом специалисты ЦИАН установили порог отсечки на уровне 50 тыс. рублей в месяц, который не смогли преодолеть три региона из семи.

При совпадении ценовых параметров позиции в рейтинге определялись исходя из площади лотов – чем компактнее объект, тем выше он расположен. Также отмечается, что все арендные ставки в данном рейтинге приведены с учетом стоимости коммунальных услуг.

Безоговорочным лидером рейтинга регионов СФО с самыми дорогими арендными квартирами становится Красноярский край. За 200 тыс. рублей в месяц здесь можно арендовать стильную квартиру площадью 165 кв. м в самом центре Красноярска. Лот сдается с отделкой в стиле современной классики, он полностью оборудован дорогой техникой и мебелью.

Второе и третье места поделили Новосибирская и Иркутская области с равными показателям – 150 тыс. рублей в месяц. При этом «серебро» получил Новосибирск, где в этом бюджете экспонируется лот с более скромными габаритами – «всего» 110 кв. м. Объект с современной отделкой расположен в элитном клубном доме в самом центре города: рядом с метро «Октябрьская» и Садовой горкой.

В Иркутской области за те же деньги (150 тыс. рублей в месяц) можно арендовать квартиру площадью 146 кв. м. Лот оформлен в лаконичном скандинавском стиле, в стоимость входит подземный паркинг. Еще одним важным преимуществом является то, что объект ранее в аренду не сдавался.

Омская область является четвертым регионом в Сибири, где максимальная ставка аренды преодолела отметку в 100 тыс. рублей в месяц. За 120 тыс. рублей в центре Омска экспонируется лот площадью 140 «квадратов» с отделкой в классическом стиле. Для удобства арендатора предусмотрено машиноместо в подземном паркинге.

Разрыв между пятой и четвертой строчкой составляет сразу 50 тыс. рублей – максимум в Томской области зафиксирован на уровне 70 тыс. рублей в месяц. Это самая компактная квартира в данном рейтинге – ее площадь составляет 80 «квадратов». Лот сдается со стильной дизайнерской отделкой, полным набором мебели и техники, а также машиноместом в отапливаемом паркинге. Расположен лот в Базарном переулке недалеко от набережной Томи.

Фото: pixabay.com, автор- jarmoluk

Популярное с сайта

«Новосибирскхлебопродукт» закрепляется в Турции

«Новосибирскхлебопродукт» закрепляется в Турции

23/07/2019, 12:38
А также расширяет ассортимент экспортных поставок в Монголию.

Экспортно-ориентированные предприятия региона приглашают к участию в международной выставке

23/07/2019, 11:58
Выставка China International Organic and Green Food Expo Shanghai 2019 проводится c 28 по 30 августа в городе Шанхай, Китай.
«Космос» требует все больше инвестиций

«Космос» требует все больше инвестиций

22/07/2019, 19:03
Объем вложений в реконструкцию кинотеатра под центр хоккейного мастерства уже превысил запланированные в концессии 100 млн рублей.

Актуальный разговор

Политолог Владимир Леонтьев о «чехарде» кандидатов, запросах избирателей и барьерах для «мэров с улиц».

Выборы мэра совершенно «размыты»

Все материалы
Новости

Рыбохозяйственные предприятия региона в 2019 году экспортировали более 1200 тонн рыбы и рыбопродукции

23/07/2019, 16:55

«Новосибирск – Владивосток»: новые связи и перспективы сотрудничества

23/07/2019, 16:05

Аграрии Новосибирской области получили 1,8 млрд рублей господдержки

23/07/2019, 14:39

Министерство цифрового развития и связи будет создано в правительстве Новосибирской области

23/07/2019, 14:09

НГТУ НЭТИ будет инвестировать в стартапы студентов по направлениям НТИ

23/07/2019, 13:46

«Новосибирскхлебопродукт» закрепляется в Турции

23/07/2019, 12:38

Экспортно-ориентированные предприятия региона приглашают к участию в международной выставке

23/07/2019, 11:58

«Космос» требует все больше инвестиций

22/07/2019, 19:03

Отличный вид с полпути

22/07/2019, 18:29

Программа развития детского здравоохранения утверждена в Новосибирской области

22/07/2019, 15:29

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска