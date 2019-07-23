Рыбохозяйственные предприятия региона в 2019 году экспортировали более 1200 тонн рыбы и рыбопродукции

С начала текущего года под контролем специалистов управления Россельхознадзора по Новосибирской области с территории региона экспортировано в страны дальнего и ближнего зарубежья 72 партии рыбы и рыбопродукции общим объемом 1 207,3 тонны, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что при подготовке к экспортным поставкам предприятиями были соблюдены ветеринарно-санитарные требования таких стран – импортеров как Германия, Дания, Нидерланды, Литва, Франция, Чехия, а также республики Узбекистан и Таджикистан.

— В 2019 году одним из рыбохозяйственных предприятий были открыты экспортные поставки новосибирской рыбы в Польшу. Объем первых партий составил 19,2 тонны, — рассказали в Россельхознадзоре.

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