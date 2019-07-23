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За год спрос на минигрузовики в Новосибирске увеличился на 47%

Средняя цена на них в городе выросла до 634 700 рублей.
  • 23/07/2019, 18:17
Спрос на минигрузовики в Новосибирске увеличился на 47%

За год грузовики подорожали во всех крупнейших городах в диапазоне от +15% в Санкт-Петербурге до +45% в Барнауле, который входит в топ-5 городов с самыми доступными ценами, несмотря на существенное увеличение стоимости этих автомобилей, сообщили в пресс-службе Авито, эксперты которого проанализировали рынок грузовых автомобилей в Новосибирске в I полугодии 2019 года.

— Помимо Барнаула выгодно приобрести грузовой транспорт можно в  Волгограде (971 200 рублей), Ульяновске (857 000 рублей), Тольятти (802 400 рублей) и Омске (713 200 рублей). Только в этих пяти городах грузовой автомобиль стоит дешевле, чем в целом по стране. Дороже всего грузовики продаются в Казани (1 559 500 рублей), Санкт-Петербурге (1 607 000 рублей) и Москве (1 736 900 рублей), — отмечают специалисты Авито.

В Новосибирске грузовики подорожали на 26%, и теперь в среднем цена за автомобиль составляет 1 219 600 рублей.

В масштабах всей страны спрос на грузовые автомобили увеличился на 2%, несмотря на рост цены на 17% до 1 050 800 рублей. В то же время предложение возросло на 4%.

В Авито выяснили, что настоящий ажиотаж на рынке грузовиков наблюдается в Тольятти. Этот город занял первое место по годовому росту как спроса  (+13%), так и предложения (+7%). Стоит отметить, что такая динамика в городе зафиксирована на фоне прироста доли вакансий для строителей на 2,5 процентного пункта – по росту их востребованности Тольятти занял третье место во II квартале.

Спрос на грузовики также заметно увеличился в Красноярске (+10%), Омске (+8%) и Волгограде (+7%). В тройку лидеров по росту предложения, помимо Тольятти, вошли Нижний Новгород (+4%) и Казань (+2%).

Отмечается, что популярны у россиян не только крупногабаритные грузовые машины, но и так называемые минигрузовики грузоподъемностью до пяти тонн, например, «ГАЗель», «Соболь», Subaru Sambar. В сегменте такого транспорта спрос за год вырос на 26% по всей стране, максимально – в Новосибирске (+47%). При этом предложение в целом по России не успевает за спросом, оно увеличилось только на 4%. Максимальный рост  зафиксирован в Саратове (+31%).

В Новосибирске предложение выросло на 5%.

Средняя цена в целом по стране за год увеличилась на 6% и достигла 566 900 рублей; дешевле всего минигрузовики продавались в Омске (398 000 рублей), дороже всего – в Москве (859 400 рублей).

Эксперты выяснили, что в Новосибирске минигрузовик подорожал на 10%, его средняя цена составила 634 700 рублей.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

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