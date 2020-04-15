Эксперты hh.ru выяснили, как питаются россияне на удаленной работе

Служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, провела опрос соискателей из разных регионов России (включая Новосибирскую область) и выяснила, изменилось ли их питание с переходом на удаленную занятость. 63% признались, что начали питаться по-другому, сообщили в пресс-службе компании.

Большинство опрошенных россиян во время работы из дома предпочитают готовить еду самостоятельно – такой вариант выбрали 94%. Также 7% ответили, что заказывают готовые блюда с доставкой из кафе/ресторанов, 12% — покупают готовую еду в супермаркетах.

При этом 50% респондентов уверены, что их питание – правильное, 42% — что отчасти правильное, отчасти нет. И только 7% признают, что на удаленной работе не придерживаются правильного питания.

— Тем респондентам, которые признают, что их питание как минимум отчасти неправильное, мы задали вопрос «Испытываете ли вы проблемы со здоровьем из-за неправильного питания во время работы из дома?». Положительный ответ дали только 14%, еще 67% сообщили, что неправильное питание никак не сказывается на их самочувствии, — рассказали в службе исследований hh.ru.

Фото: pixabay.com, автор- congerdesign