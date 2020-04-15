В Новосибирске по итогам I квартала спрос на готовый бизнес снизился на 2,5%

Больше всего в России на продажу выставляют бизнесы в сфере услуг и торговли, при этом потенциальные покупатели больше заинтересованы в покупке компаний в сфере сельского хозяйства и развлечений. В среднем по России стоимость бизнеса увеличилась на 12,6%, а самые дорогие компании продаются в Москве. На рынке широкий диапазон цен и типов бизнеса, который продают пользователи сервиса – от 75 тысяч рублей за интернет-магазин до 4,3 миллиардов рублей за металлургический завод. К таким выводам пришли эксперты Авито.

Исследование показало, что больше всего потенциальных покупателей в России заинтересованы в покупке бизнесе в сфере услуг и торговле – суммарно на эти два направления приходится более 50% спроса. Однако по сравнению с IV кварталом 2019 этот показатель упал на 6% в обеих сферах. Значительно уменьшилось число желающих купить интернет-магазин – на 12%, и тех, кто размышлял о покупке производственного предприятия.

Общий спрос в категории готового бизнеса по России снизился по сравнению с IV кварталом 2019 года на 3,3%. Больше покупателей стали заинтересованы в покупке бизнеса в сферах сельского хозяйства (рост спроса на 13%), развлечений (рост спроса на 10%) и строительства (рост спроса на 9%).

В I квартале 2020 года на платформе было выставлено на 3,1% меньше объявлений о продаже бизнеса, чем в IV квартале 2019 года. Наибольшую долю среди всех объявлений на продажу бизнеса в России составляют компании в сфере услуг и торговли, 33% и 23% соответственно, однако по сравнению с IV кварталом 2019 года выявлен спад предложения на 4% в обеих категориях. Активно выставляются на сайте также бизнесы сферы развлечений – с прошлого квартала количество объявлений по их продаже увеличилось на 16%.

В то же время, общий спрос в категории готового бизнеса по России снизился по сравнению с IV кварталом 2019 года на 3,3%. Наибольший рост спроса зафиксирован в категориях сельского хозяйства (13%), развлечений (10%) и строительства (9%). Объявления о компаниях в сфере услуг и торговли, доли которых составляют 29% и 22% от общего количества по стране, в I квартале показывают снижение спроса на 6% в каждой категории.

Согласно исследованию, в I квартале 2020 года бизнес в среднем стоил 9,2 млн – на 12,6% дороже, чем кварталом ранее.

Наибольший рост цен показали Казань и Волгоград – по сравнению с IV кварталом 2019 года стоимость компаний в продаже возросла практически в 2 раза в Казани и на 124% в Волгограде.

В Новосибирске средняя стоимость готового бизнеса составила 6,1 млн рублей, что на 8,4% меньше по сравнению с IV кварталом 2019 года.

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