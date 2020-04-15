Инженеры НГТУ НЭТИ реконструируют самолет Ла-5

Инженеры лаборатории реставрации раритетных самолетов НГТУ НЭТИ и сотрудники фирмы «Авиареставрация» заканчивают работы над первой точной реконструкцией одного из самых массовых истребителей Второй мировой войны, самолета Ла-5, сообщили в пресс-службе университета.

Уникальность Ла-5 в том, что это единственный массовый цельнодеревянный истребитель Второй мировой войны — он состоит из дерева на 80%. Во время войны Советский Союз испытывал большие проблемы с производством алюминия, который тогда уже широко применялся в авиастроении. Наша страна тогда не имела больших разведанных месторождений этого металла, в результате Германия производила в три раза больше алюминия, чем СССР. Дерево уступало алюминию в весовой отдаче и долговечности, но было гораздо более доступным. Чтобы добиться дешевизны производства истребителей, советские конструкторы вынуждены были широко использовать дерево, а рекордсменом в проценте использованного дерева оказался конструктор Ла-5 С.А. Лавочкин. В его самолете из металла состояли, в основном, шасси, силовая установка и вооружение.

В пресс-службе университета рассказали, что деревянные детали самолета не сохранились спустя 75 лет после войны. Чтобы восстановить самолет, инженерами лаборатории НГТУ НЭТИ заново выклеен фюзеляж из березового шпона. Это очень кропотливая работа: чтобы самолет имел оригинальную прочность, нужно выклеить до 6 слоев шпона.Технология выклеивания похожа на работу над папье-маше. Работа над восстановлением самолета заняла 16 месяцев.

— Когда меня спрашивают, где мы нашли этот самолет, я отвечаю — в Маслянинском лесхозе, — шутит руководитель работ, профессор кафедры прочности летательных аппаратов Владимир Бернс.

По его словам, в 90-е годы прошлого столетия зарубежные авиационные специалисты считали, что в России утеряна технология работы с древесиной, нет самой древесины и соответствующих клеев.

— Английские авиареставраторы говорили нам, что единственное, из чего можно сейчас делать самолеты — белая канадская ель, или, иначе, спрус. Мы провели сравнительные испытания образцов из сибирской сосны и канадского спруса по международным правилам. И доказали, что сибирская сосна по прочности не уступает канадской. А российские клеи менее технологичны, но выдерживают большие нагрузки, чем английские, — говорит Владимир Бернс.

Попытки восстанавливать Ла-5 предпринимались и ранее, однако никому пока не удавалось создать точную копию самолета. После того, как истребитель будет закончен, его передадут в музей военной техники города Верхняя Пышма Свердловского области — крупнейший в России музей боевой авиации.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ