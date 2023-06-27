Эксперты назвали автомобиль, который менее всего пригоден к восстановлению после ДТП

С начала текущего года в России преимущественно автомобили Volkswagen Polo не подлежат восстановлению после ДТП, заявил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов, передают РИА Новости.

Соответствующую аналитику провели на основе базы данных компании о страховых случаях в сегменте каско.

Следующим после Volkswagen Polo идет Mercedes-Benz GLE, затем Hyundai Solaris, Mitsubishi Outlander, Kia Sorento и Skoda Rapid. В компании страховщика подсчитали, что в ТОП-10 автомобилей, не восстанавливаемых после ДТП, также вошли Nissan Qashqai, Mazda CX-5, Renault Logan и Renault Kaptur.

По словам Нефедова, учитывая серьезные поломки, решение о нецелесообразности ремонта принимается и при малозначительном повреждении старых и при этом недорогих автомобилей, которые застрахованы на маленькую сумму.

— В таких случаях с учетом стоимости запчастей и ремонтных работ восстановление автомобиля становится экономически нецелесообразным, — заключил эксперт.

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