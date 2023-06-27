Мэр Новосибирска прокомментировал споры по поводу имен белых медвежат в Новосибирском зоопарке

Жители Новосибирска не согласны с выбранными именами белых медвежат в зоопарке. Напомним, двойняшек назвали Белка и Стрелка. Хотя, часть горожан полагают, что лидерами голосования были имена Льдинка и Снежинка или Нова и Сиба.

— Жители города до сих пор очень переживают по поводу имен медвежат, — сказала на аппаратном совещании в мэрии вице-мэр Анна Терешкова. — Зоопарк даже вынужден был закрывать комментарии на определенном этапе голосования, потому что люди во внутреннем чате зоопарка стали друг с другом ругаться. Была очень жаркая дискуссия.

По словам Анны Терешковой, она попросила директора зоопарка Андрея Шило обнародовать результаты голосования, так как оно проходило на разных порталах.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал споры горожан. Он уверен, что имена менять не стоит.

— Хочу напомнить всем, что почётный житель города Новосибирска Анна Кикина озвучила название и мы договорились, что эти имена полетят в космос. Поэтому надо успокоить общественное мнение и остановиться на этом решении. Я думаю, что решение состоялось и менять его не стоит, — подчеркнул мэр.

Напомним, медвежата появились на свет 16 декабря 2022 года у пары медведей — любимцев горожан — Кая и Герды. Конкурс на лучшие имена для медвежат, Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило объявил в апреле. Первый этап продлился до 14 мая. На этом этапе горожане предлагали имена для медвежат. На втором этапе — с 17 мая по 27 мая — с помощью открытого голосования были выбраны два лучших имени.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске на День города объявили имена белых медвежат.