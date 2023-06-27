Анатолий Локоть анонсировал программу ремонта тротуаров в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал поручение начать работу над созданием целевой программы ремонта тротуаров в Новосибирске.

— Ставлю задачу в целом перед департаментом, обсуждали это сегодня с первым заместителем мэра Новосибирска о создании программы ремонта тротуаров. Отдельно. С тем, чтобы мы не раздергивали на отдельные объекты средства, которые бюджетом выделяем. А чтобы могли системно, так же как ремонт дорог, проводить ремонт тротуаров. Думаю, депутаты поддержат, — подчеркнул Анатолий Локоть на аппаратном совещании в мэрии.

Напомним, 26 июня перед Домом Ленина в Новосибирске поливальная машина провалилась на тротуаре. Спецтранспорт проломил не только тротуар с плиткой, но и колодец «Ростелекома».

— Ставлю задачу, после восстановления коммуникаций, провести полную замену тротуарной плитки на центральной части. Сделать это нужно за счет экономии или каких-то ресурсов, — отметил мэр.

По данным мэрии Новосибирска, в 2023 году на ремонт тротуаров в Новосибирске из регионального и муниципального бюджетов было выделено почти 200 млн рублей. До конца года работы будут проведены на 70 объектах.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске направят рекордные суммы на ремонт тротуаров.