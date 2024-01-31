Новосибирцам предложат выбрать объект для благоустройства в 2024 году

Новосибирску нужно определить территорию, которая будет претендовать на получение областного финансирования. Об этом на заседании комиссии по горхозу горсовета сообщила заммэра Новосибирска Анна Терешкова. На сегодняшний день в перечень вошло 8 таких территорий: по одной на каждый район.

— Благоустройство этих территорий уже обсуждалось с жителями. Они все выложены на сайте «Зеленый Новосибирск». По всем подготовлены дизайн-проекты, по части — проектно-сметная документация (ПСД), — добавила Терешкова.

В список территорий, которые будут выставлены на голосование, войдут:

Сквер Зыряновский в Октябрьском районе.

В Кировском районе — общественная территория по ул. Саввы Кожевникова с выходом на реку Обь.

В Дзержинском районе — сквер им Калинина.

В Советском — набережная вдоль Обского моря, ул. Новоморская на ОбьГЭСе.

В Ленинском — парк культуры им. Кирова.

В Центральным округе — вторая очередь Ельцовского парка: от Красного проспекта до Танковой, 24.

В Первомайском — озеро Безымянное.

В Калининском — парк «Сосновый бор».

— С 15 февраля начнется голосование за проект. Завершится оно 30 апреля. Голосование будет проходить только в электронном формате, — подчеркнула Терешкова.

Как пояснила Infopro54 заммэра, объем финансирования по проекту будет зависеть от ПСД. Источник финансирования — областной бюджет.

В перспективе рабочая группа будет ежегодно выбирать общественные пространства и представлять их на голосование для получения областного финансирования.

Напомним, по федеральному проекту в 2024 году Новосибирск начнет реализацию парка «Иня».

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск не успел реализовать проект по созданию парка «Каменка» на который были предоставлены федеральные средства.