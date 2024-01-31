Новосибирцам предложат выбрать объект для благоустройства в 2024 году

Новосибирску нужно определить территорию, которая будет претендовать на получение областного финансирования. Об этом на заседании комиссии по горхозу горсовета сообщила заммэра Новосибирска Анна Терешкова. На сегодняшний день в перечень вошло 8 таких территорий: по одной на каждый район.
— Благоустройство этих территорий уже обсуждалось с жителями. Они все выложены на сайте «Зеленый Новосибирск». По всем подготовлены дизайн-проекты, по части — проектно-сметная документация (ПСД), — добавила Терешкова.
В список территорий, которые будут выставлены на голосование, войдут:
— С 15 февраля начнется голосование за проект. Завершится оно 30 апреля. Голосование будет проходить только в электронном формате, — подчеркнула Терешкова.
Как пояснила Infopro54 заммэра, объем финансирования по проекту будет зависеть от ПСД. Источник финансирования — областной бюджет.
В перспективе рабочая группа будет ежегодно выбирать общественные пространства и представлять их на голосование для получения областного финансирования.
Напомним, по федеральному проекту в 2024 году Новосибирск начнет реализацию парка «Иня».
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск не успел реализовать проект по созданию парка «Каменка» на который были предоставлены федеральные средства.
Фото Infopro54
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