Продление трамвайных путей на Титова заложили в бюджет Новосибирска

Мэрия Новосибирска подписала постановление о бюджетных инвестициях в объект капитального строительства муниципальной собственности города Новосибирска «Трамвайные пути по ул. Титова в Ленинском районе (участок от ул. Порт-Артурской до ул. Дукача) и по ул. Дукача (участок от ул. Титова до жилмассива «Радуга Сибири»)». Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил депутат горсовета, директор по развитию ГК «КПД-Газстрой» Кирилл Покровский.

— Предварительно общая протяженность участка строительства объекта — 4400 м одиночного пути. Срок завершения проектно-изыскательских работ — 2024 год, — пояснил он. — Начало реализации крупного проекта транспортной инфраструктуры с выходом на улицу Станционную положено.

Напомним, на февральской сессии горсовета и.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов сообщал, что в 2024 году город приступает к реализации третьей очереди строительства улицы Титова (от Порт-Артурской до Дукача, и далее по улице Дукача до Станционной). Кроме того, он пояснял, что начинается работа по проектированию развязки на Дукача с выходом на Станционную.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске запустят на маршруты 10 модернизированных трамваев.