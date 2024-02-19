Lada Priora стала самым быстро продаваемым автомобилем с пробегом

Эксперты портала «Авто.ру» провели исследование, благодаря которому им удалось выяснить, что на продажу бюджетной машины на вторичном рынке обычно уходит в среднем 38 дней.

Таким образом, самой быстро продаваемой машиной в нашей стране считается Lada Priora. На поиски ее нового хозяина в среднем требуется примерно 28 дней.

На втором месте рейтинга оказалась Lada Granta, продать которую получалось за 31 день. Замыкает тройку лидеров Lada Kalina. Нового владельца для нее удавалось найти в течение 32 дней.

Специалисты отметили, что труднее было продать на вторичном рынке в январе 2024 Nissan Terrano и Renault Duster. Своего покупателя эти два кроссовера обретали в среднем за 47 дней.

Что касается категории авто среднего класса, то быстрее всего можно было реализовать Ford Focus и Kia Optima. На их продажу уходило 39 и 41 день соответственно.

Между тем, за 42 дня продавались Skoda Octavia и Toyota Camry.

Исследование показало, что крайне долго продаются Honda Stepwgn и Nissan Note. На то, чтобы найти им новых владельцев, требовалось 58 и 57 дней соответственно.

В премиальном сегменте проще было продать BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class. На их продажу уходит 46 и 47 дней. Хуже всего продаются кроссоверы Volkswagen Touareg и BMW X6. Их продавать приходилось не менее двух месяцев.

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