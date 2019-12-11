Судебные решения по «делу Грибова» будут обжаловать

— Чтобы оценить ситуацию — кому был нужен конфликт вокруг ОАО «Электропривод» — нужно посмотреть на то, кто с чем остался. 7 лет назад я был совладельцем крупного предприятия — завода «Электропривод», а также крупным акционером еще трех компаний-спутников. Их совокупная рыночная стоимость намного превышает 1 млрд рублей, даже если исходить из кадастровой стоимости имущественного комплекса. Сегодня у меня его забрали, акции похищены, уголовное дело «замылено» отдельными сотрудниками областной прокуратуры. Дважды следственный комитет предъявлял обвинения господину Одинцу (Председатель совета директоров ОАО «Электроагрегат» Александр Одинец. — Ред.), но до суда дела не дошло, потому что не захотела прокуратура, — заявил на пресс-конференции в агентстве Интерфакс бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград») Евгений Грибов.

По его словам, сейчас в суде лежит исполнительный лист на 77 млн рублей, иски еще на 250 млн рублей рассматриваются, а совокупная сумма предъявленных ему обязательств превышает 1,7 млрд.

— Наказание, в моем понимании, должно быть, с одной стороны, неотвратимо. Но основная задача — это восстановление нарушенных прав, если преступление было осуществлено. Приговор, по которому меня осудили, и я два года пробыл в колонии общего режима (Грибов освободился 19 ноября. — Ред.), вынесен за преступление, в результате которого я «якобы» нанес финансовый ущерб предприятию в размере 77 млн рублей. Я эти деньги положил на депозит нотариусу, но у меня забрали 1,7 млрд рублей! Задним умом сейчас мы можем сказать, что целью всего этого дела была не неотвратимость наказания, не восстановление нарушенных прав предприятия, а захват бизнеса.

Председатель коллегии адвокатов Новосибирской области «Правоград» Сергей Николаев добавил, что в результате уголовного дела Евгения Грибова пострадавшим оказался не только сам предприниматель — под изъятие имущества попали коммерческие организации, которые «весьма далеко находятся от него и тех действий, что были предъявлены ему в обвинение».

— Эти организации созданы на два года позже, чем совершенное преступление, рассматриваемое судом. Это одно из нарушений, ставших возможными при прежнем руководстве прокуратуры области и следственного управления, — заявил Николаев. — Каждый из субъектов предпринимательской деятельности сейчас, я думаю, будет самостоятельным субъектом обжалования незаконных судебных решений.

Роман Мурышев, директор по правовым вопросам и судебной защите «Правограда», представлявшего интересы этих юрлиц, подтвердил, что фактически компании не были привлечены к участию в уголовном деле и в результате лишились права на судебную защиту. При этом в приговоре были сделаны определенные выводы в отношении юрлиц, которые стали основанием для изъятия имущества.

— Изъятие имущества — уже свершившийся факт. Но у нас есть право на кассационное обжалование приговора по Грибову, так как мы в этом процессе не участвовали, были лишены возможности защищать свои права, но понесли материальную ответственность, — добавил он.

Сергей Николаев также отметил, что несмотря на состоявшиеся судебные решения в отношении Евгения Грибова, это не лишает предпринимателя возможности направить обращение в органы надзора, в том числе в прокуратуру. Часть жалоб уже направлена, часть еще готовится.

— Процесс пошел. Посмотрим, какие решения будут приняты обновленным составом прокуратуры, — сообщил Николаев. — Мы координируем усилия с другими юрлицами, чтобы это не было по принципу «лебедь, рак и щука». Судебные решения нужно пересматривать с обоснованием и аргументацией, доказывать то, что действительно имело место быть.

Он не исключил, что «дело Грибова» может получить развитие и в Европейском суде по правам человека. Но заявил, что это только один из вариантов развития событий, а не панацея.

Евгений Грибов, комментируя ситуацию с «рейдерскими захватами бизнеса», отметил, что после того, как сам попал в такую ситуацию, решил учредить Новосибирскую региональную общественную организацию правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог».

— Речь идет о всех участниках — как сотрудниках ФСИН, так и осужденных. Мы будем делать акцент на работу с предпринимательским сообществом. Испытав эту проблему на собственном опыте, пообщавшись с бизнесменами, оказавшимися в схожей ситуации, считаю, что государству необходима помощь в реализации указов президента РФ, четко заявившего, что «нужно прекратить кошмарить бизнес и начать создавать в регионах обстановку, благоприятную для развития предпринимательства», — говорит Грибов. — Сейчас инвестиции охотно идут только в те проекты, которые гарантируются государством. Для МСБ таких условий нет, их нужно создавать на местах, в том числе не допускать, чтобы правоохранительные органы вмешивались в финансовую деятельность предприятий и в гражданско-правовые отношения между хозяйствующими субъектами. Для этого есть арбитражные суды и суды общей юрисдикции.

«Сибирский острог» уже заключил договоры о сотрудничестве с уполномоченным по правам предпринимателей, с общественными организациями, коллегией адвокатов, юридическими агентствами.

Уголовное дело в отношении Евгения Грибова было возбуждено в 2013 году. По версии следствия, бизнесмен приобрел на подконтрольные фирмы имущество ОАО «Электроагрегат», но деньги за имущество после его регистрации не внес. Ущерб, нанесенный предприятию, оценивался в 77 млн рублей. В декабре 2017-го суд назначил Грибову наказание — 3 года лишения свободы. Первоначально он находился в колонии общего режима, затем был переведен в колонию-поселение. В ноябре 2019 суд заменил наказание на исправительные работы на благо общества.

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