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Эксперты назвали самые распространенные схемы обмана пенсионеров мошенниками

  • 16/08/2024, 15:44
Эксперты назвали самые распространенные схемы обмана пенсионеров мошенниками
Суммарно на эти три сценария приходится около половины всех мошеннических атак.

В августе 2024 года ВТБ выделил три основные схемы мошенничества, направленные на самую незащищенную категорию населения — пенсионеров. Пожилых людей обманывают на якобы необходимом перерасчете пенсии, оформлении полиса ОМС несуществующих скидках на ЖКУ. Суммарно на эти три сценария приходится около половины всех мошеннических атак.

Предложение о перерасчете пенсии

По телефону злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда России, обещают перерасчет и увеличение пенсии. Для этого, по их словам, нужно оформить заявление по телефону и передать им для этих целей свои личные данные. Потом они просят назвать код из СМС или установить приложение для доступа к смартфону потенциальной жертвы. С помощью СМС-кода они получают доступ для входа в личный кабинет пенсионера на портале Госуслуги. Аферисты смогут дистанционно войти в личный кабинет жертвы, оформить кредиты на ее имя или подобрать данные для входа в онлайн-банк и вывода денег.

Предложение скидки на ЖКУ

По телефону мошенники также рассказывают о фейковой акции, в рамках которой якобы предоставляются скидки пенсионерам. В ходе разговора они просят подтвердить, что пользователь является пенсионером и запрашивают его персональные данные, а затем — код из СМС. Полученную информацию в дальнейшем можно будет использовать для хищений или получения кредитов.

Переоформление полиса ОМС

В данном случае неизвестные звонят от имени страховой компании и убеждают собеседника, что ему необходимо срочно «продлить» полис, при этом запугивая приостановкой оказания медпомощи. Они предлагают оформить якобы новый электронный полис прямо сейчас. Для этого жертве нужно скачать приложение Минздрава (вредоносная программа, которая откроет преступникам доступ к устройству). Как вариант, мошенники еще могут попросить поделиться СМС-кодом для входа на Госуслуги.

Эксперты предупреждают, что, в первую очередь, нельзя допускать общение с вероятными злоумышленниками. Фильтровать входящие звонки, в том числе через мессенджеры, можно с определителем номера — сервис показывает опасные номера с пометкой о мошенниках или спаме. Помните, что мошенники могут вести переписку от имени ваших друзей, коллег и близких, а также звонить от имени ведомств, правоохранительных органов и социальных организаций, поэтому необходимо быть бдительными и не передавать персональные данные, не убедившись в том, что это безопасно.

Фото: freepik.com/Автор: gpointstudio 

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Мошенники ВТБ


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