Тендер на ремонт трассы на Казахстан на 1.3 млрд рублей объявили в Новосибирске

В Новосибирске ищут подрядчика для реконструкции трассы «Новосибирск-Кочки-Павлодар» у поселков 8 Марта и Красный Восток. Как пояснили в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД), победитель тендера должен будет отремонтировать 3,2 км дороги: расширить ее до 4 полос, сделать 7 примыканий, 4 остановки (по две с каждой стороны), тротуары, 2 надземных пешеходных перехода, а также выполнить устройство полосы для местного проезда с разделительной полосой с барьерным ограждением и оборудовать участок светодиодными консольными светильниками для наружного освещения.

При этом дорожники отмечают, что из-за роста транспортного потока на участке нужно будет выполнить работы по защите жилой территории от шума. Подрядчик должен будет установить шумозащитные экраны.

Итоги торгов ТУАД планирует подвести в сентябре. Стартовая цена контракта составляет 1,3 млрд рублей. Завершение работ намечено на октябрь 2028 года.

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