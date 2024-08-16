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«Русские блины» отказываются от своей народности в Новосибирске

  • 16/08/2024, 15:25
Автор: Ольга Кирсанова
«Русские блины» отказываются от своей народности в Новосибирске
Несколько точек продаж уже стали просто «Блинами».

Жители Новосибирска заметили, что всеми любимые «Русские блины» поменяли свое название. Теперь на ярких киосках продаж можно увидеть короткое лаконичное «Блины».

В одной из точек сети, которая по-прежнему работает под брендом «Русские блины» на Красном проспекте,28, не смогли внятно объяснить, почему некоторые блинные перестали быть «Русскими».

— Принято решение руководством. Причины нам не озвучивали, сказали, что есть «некоторые обстоятельства», которые не позволяют продолжать работать в том же формате. Мы пока остаемся «Русскими блинами». И, вроде как, нам менять ничего не будут, — пояснили Сибкрай.ru сотрудники.

От официальных комментариев журналистам руководство сети отказалось, однако, в офисе компании отметили, что никакой политической или иной подоплеки в отказе от «Русских» нет.

— Идет процесс согласования с комитетом наружной рекламы. Там очень непростая процедура, есть правовые нюансы. В «Русских блинах»  люди работаю по франшизе, поэтому тут есть некоторые сложности. Надо официально это все оформлять, потому что это не всегда является названием юридического лица. Поскольку это название, так скажем, бренда, то это надо согласовывать — это является наружной рекламой, — заявил представитель компании.

Согласно данным из открытых источников, ООО «Русские блины»  зарегистрировано в Новосибирске в 2020 году. Генеральным директором указан Евгений Бабин. Он и еще три физических лица выступают учредителями компании. Выручка предприятия за 2023 год составила 192 миллиона рублей, а прибыль – 12 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что «Леруа Мерлен» официально сменила название и продолжит работу под брендом «Лема́на ПРО» (Lemа́na PRO). Ребрендинг будет идти поэтапно и коснется вывесок магазинов, транспорта, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля. Первые магазины будут обновлены до конца 2024 года.

Источник фото: Анна Алябьева, читатели Сибкрай.ru

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : смена названия Русские блины


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