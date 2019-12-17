Эксперты назвали среднюю цену полиса по страхованию жилья от ЧС

Согласно предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков (ВСС), сделанным на основании утвержденных президиумом ВСС тарифов по страхованию жилья, средняя премия по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций в 2020 году составит 350-450 рублей в год. Об этом сообщает пресс-служба ВСС, РСА и НССО, со ссылкой на президента ВСС Игоря Юргенса.

Игорь Юргенс подчеркнул, что встречи с властями регионов по вопросу страхования жилья уже прошли в Хабаровске, Иркутске, Чите и Краснодаре. В Краснодарском крае по итогам встречи создана рабочая группа по внедрению страхования жилья от ЧС, в которую вошел представитель ВСС. По данным ВСС, активность по вопросу об организации возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям граждан с использованием механизма добровольного страхования наблюдается в ряде других регионах.

По состоянию на конец 2019 года приняты все нормативные документы, предусмотренные законодательством о возмещении ущерба, причиненного жилым помещениям граждан в результате ЧС, в частности: правила информационного взаимодействия с АИС Жилье, максимальные размеры возмещения по рискам гибели или повреждения жилья в результате ЧС, методика определения размера ущерба, а также методика разработки региональных программ.

Кроме того, запущена информационная система АИС Жилье.

— Страхование жилья от чрезвычайных ситуаций позволит существенно снизить нагрузку на региональные бюджеты в случае возникновения ЧС и одновременно обеспечит граждан полноценной гарантией восстановления их имущества, поврежденного или утраченного при чрезвычайной ситуации, — сказал Игорь Юргенс.

Он отметил, что для того, чтобы проект был успешен, необходимы также дополнительные стимулы как для региональных властей, так и для граждан, страхующих жилье.

— Целесообразно было бы снизить ставку налога на жилье для тех, кто его застраховал, снизить коммунальные платежи. Кроме того, жилье, выдаваемое гражданам взамен утраченного в случае, если оно не было застраховано, должно выдаваться только на условиях социального найма, а не в собственность, — полагает Игорь Юргенс.

Напомним, закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу с 4 августа 2019 года. Он наделяет региональные власти правом самостоятельно утверждать страховые программы по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций. Плату за страховку регион сможет включать в квитанции за ЖКУ. Граждане, застраховавшие жилье и лишившиеся его в результате ЧС, получат либо новое жилье, либо компенсацию деньгами. В настоящее время региональные власти решают вопрос о разработке программ страхования жилья. Предполагается, что первые страховые программы будут запущены в 2020 году.

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