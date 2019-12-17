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Эксперты назвали среднюю цену полиса по страхованию жилья от ЧС

Она составит 350-450 рублей в год.
  • 17/12/2019, 17:00
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Согласно предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков (ВСС), сделанным на основании утвержденных президиумом ВСС тарифов по страхованию жилья, средняя премия по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций в 2020 году составит 350-450 рублей в год. Об этом сообщает пресс-служба ВСС, РСА и НССО, со ссылкой на президента ВСС Игоря Юргенса.

Игорь Юргенс подчеркнул, что встречи с властями регионов по вопросу страхования жилья уже прошли в Хабаровске, Иркутске, Чите и Краснодаре. В Краснодарском крае по итогам встречи создана рабочая группа по внедрению страхования жилья от ЧС, в которую вошел представитель ВСС. По данным ВСС, активность по вопросу об организации возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям граждан с использованием механизма добровольного страхования наблюдается в ряде других регионах.

По состоянию на конец 2019 года приняты все нормативные документы, предусмотренные законодательством о возмещении ущерба, причиненного жилым помещениям граждан в результате ЧС, в частности: правила информационного взаимодействия с АИС Жилье, максимальные размеры возмещения по рискам гибели или повреждения жилья в результате ЧС, методика определения размера ущерба, а также методика разработки региональных программ.

Кроме того, запущена информационная система АИС Жилье.

— Страхование жилья от чрезвычайных ситуаций позволит существенно снизить нагрузку на региональные бюджеты в случае возникновения ЧС и одновременно обеспечит граждан полноценной гарантией восстановления их имущества, поврежденного или утраченного при чрезвычайной ситуации, — сказал Игорь Юргенс.

Он отметил, что для того, чтобы проект был успешен, необходимы также дополнительные стимулы как для региональных властей, так и для граждан, страхующих жилье.

— Целесообразно было бы снизить ставку налога на жилье для тех, кто его застраховал, снизить коммунальные платежи. Кроме того, жилье, выдаваемое гражданам взамен утраченного в случае, если оно не было застраховано, должно выдаваться только на условиях социального найма, а не в собственность, — полагает Игорь Юргенс.

Напомним, закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу с 4 августа 2019 года. Он наделяет региональные власти правом самостоятельно утверждать страховые программы по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций. Плату за страховку регион сможет включать в квитанции за ЖКУ. Граждане, застраховавшие жилье и лишившиеся его в результате ЧС, получат либо новое жилье, либо компенсацию деньгами. В настоящее время региональные власти решают вопрос о разработке программ страхования жилья. Предполагается, что первые страховые программы будут запущены в 2020 году.

Фото: pixabay.com, автор- skeeze

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