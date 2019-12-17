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Гобелены с городскими видами делают современные интерьеры уютней

  • 17/12/2019, 16:46
Картины с изображениями городских пейзажей относятся к числу наиболее популярных. Настенный декор с уютными улицами, красивой архитектурой и историческими достопримечательностями отлично вписывается в современные интерьеры.

Пожалуй, в любом доме найдутся комнаты, где уместными будут полотна со старинным собором на фоне зимней природы, живописным парком или набережной у реки.
Настенный декор смотрится еще интересней, если его основой является не привычный холст, а гобелен. От текстильных украшений исходит особая теплота, такая необходимая в домашних интерьерах. Верный способ сделать обстановку гостиниц, отелей приветливее – развесить на стенах тканые картины. Гобеленовые изделия вносят в комнаты частичку домашнего уюта. Такая деталь не останется незамеченной гостями заведений.

Где приобрести гобелен с городскими видами недорого

Для каких бы целей не подбирались полотна – украшения дома, отельного бизнеса или текстильного магазина – каждой категории покупателей важно найти качественный товар, желательно недорогой. «Студия текстильного дизайна» из Иваново сумеет угодить каждому. Компания выпускает долговечные и практичные гобелены разных тематик, в том числе – с городскими видами.
На сайте компании (см. ниже) можно ознакомиться с частью коллекции, посвященной столичным красотам. Есть картины, на которых изображаются достопримечательности известнейших русских городов. Почитателям европейских ценностей будут интересны разделы с городскими пейзажами Англии, Бельгии, Италии и других стран. Изделия реализуются оптом, напрямую от производителя, потому и цены на продукцию невысокие.

Гобелены с городскими видами для современных интерьеров

Чтобы гобеленовая картина гармонично вписалась в интерьер, размер полотна следует сопоставить с габаритами помещения. В больших комнатах маленькие картины просто «затеряются». А ведь важно добиться противоположного эффекта — новый декоративный элемент должен быть на виду и притягивать взгляд. В комнаты, небольшие по квадратуре, лучше не покупать крупные изделия на полстены. От этого помещение кажется еще меньше. В «Студии текстильного дизайна» изготавливаются гобелены разных размеров, потому проблем с выбором не будет.

Что касается изображений, здесь нельзя обойти стороной городские виды Москвы со страницы http://gobelen-rus.ru/moskva_gl, ведь они узнаваемы и любимы многими. Красная площадь – красивейшее историческое место столицы — перенесено на гобеленовую картину с одноименным названием. На тканом полотне, благодаря хорошей детализации, можно увидеть, сколько времени показывают часы Спасской башни и как отличаются узоры куполов Храма Василия Блаженного. Площадь, припорошенная снегом, смотрится по-особому красиво.
Эстетичным украшением интерьера станет гобелен «Музей на Красной площади». На ней запечатлен самый крупный музей страны. От картин с главными достопримечательностями Москвы исходит величественность и некая строгость. Они займут достойное место в рабочих кабинетах, библиотеках, подойдут для гостиных. Это те элементы декора, которые могут перекликаться с цветовыми решениями комнат или, наоборот, быть контрастным акцентом.

Душевное спокойствие навевает картина «Измайловский пруд». Тихая водная гладь, живописная береговая линия, фасады и купола виднеющихся вдали усадеб дарят только положительные эмоции. Такую картину можно повесить в любой комнате (кроме детской): в гостиной, коридоре, спальне, прихожей. А тем, кому больше импонирует золотая пора, понравится полотно «Измайлово осенью».

Для почитателей церковной архитектуры создан гобелен «Тихвинский храм» с красными фасадами и синими куполами. На фоне зимней природы он смотрится ярко, контрастно. Величие исходит от белоснежного «Храма Христа Спасителя», увенчанного золотыми куполами.

Дизайнеры изрядно потрудились в разработке картин о Санкт-Петербурге. Основная часть коллекции посвящена достопримечательностям Петергофа, красивым видам Невы. Пражские картины показывают Староместскую площадь, невероятно притягательные Пражские мосты и панораму города с высоты птичьего полета. Красоту Венеции – города на воде – можно увидеть среди гобеленов Италии.
Конечно, ассортимент изделий намного шире. К тому же «Студия текстильного дизайна» регулярно выпускает интересные новинки.

Изображения с сайта gobelen-rus.ru

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