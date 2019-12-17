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«Обувь России» разработала новую коллекцию обуви S-TEP

От прежних линеек обуви ее отличают внешнее исполнение и двухслойная подошва, изготовленная по новой технологии.
  • 17/12/2019, 17:03
«Обувь России» разработала новую коллекцию обуви S-TEP

Группа компаний «Обувь России» разработала новую коллекцию обуви S-TEP для сезона «Зима 2020/21». Это обувь для активного отдыха, которая отшивается на собственной фабрике «Обуви России» в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что новая коллекция будет отшиваться с применением современных outdoor-технологий и материалов, среди которых Thinsulate, Softshell, CORDURA, мембранные пленки и специальные покрытия. В дизайне обуви будет преобладать сочетание практичной основы с яркими элементами, придающими моделям оригинальный спортивный вид. Базовые цвета: черный, серый, темно-синий и хаки — будут дополняться необычными вставками и аппликациями, что создает индивидуальный стиль и подчеркивает динамичный характер моделей.

Новые outdoor-модели в коллекции S-TEP «Зима 2020/21» будут сделаны на двухслойной подошве, включающей в себя два материла: полиуретан и резину.  Нижний слой, контактирующий с грунтом, будет изготовлен из резины; а верхний, к которому крепится верх обуви, — из полиуретана. Эта технологическая разработка в обувной промышленности, которая дает дополнительные преимущества, поскольку объединяет достоинства двух материалов. Резина обладает такими свойствами, как прочность и износостойкость, обеспечивая отличное сцепление с землей (особенно важно для outdoor-моделей). Кроме того, имеет хорошие теплозащитные свойства и устойчивость к низким температурам и многократным изгибам. Полиуретан — пористый материал, который за счет вспененной структуры и особой формулы обладает повышенной легкостью, хорошей теплоизоляцией, мягкостью и гибкостью.

По словам генерального директора производственной компании «Обувь России» Сергея Юнга, с освоением новых технологий S-TEP планирует укрепить своё присутствие в секторе товаров outdoor-сегмента, предложив покупателям российскую продукцию достойного качества в выгодном ценовом диапазоне.

— Технологически процесс изготовления новой подошвы будет выглядеть так: в пресс-форму помещается готовый резиновый сланец, затем сверху покрывается слоем полиуретана. После этого к двухслойной подошве крепится верх обуви, — рассказал Сергей Юнга.

Он отметил, что литьевая технология S-TEP обеспечивает максимальную прочность, долговечность и герметичность обуви, а использование резиновых сланцев предоставляет дополнительную свободу для дизайнеров, поскольку позволяет моделировать обувь в стиле outdoor с яркими цветными элементами на подошве.

— Несмотря на то, что подошва будет иметь два слоя, она не будет слишком тяжелой и не потеряет хорошие амортизационные свойства, — подчеркнул Сергей Юнга.

Фото: пресс-служба компании

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