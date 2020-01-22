Эксперты назвали Топ-10 застройщиков Новосибирска по регистрации ДДУ

Директор проектов ГК «ЁЛКА девелопмент» Максим Марков напомнил, что в ежемесячной панели мониторинга рынка новостроек Новосибирской агломерации аналитиками компании отслеживаются показатели 141 строительной группы.

— На сегодняшний день эти застройщики совокупно возводят 5,5 млн кв. м жилья. Исходя из показателей ежегодного ввода, этих объемов может нам хватить почти на 5 лет. При этом совокупная площадь, сконцентрированная у 50 крупнейших застройщиков, составляет 82,3%. То есть оставшаяся 91 строительная группа распределяет между собой всего чуть более 17% общих строительных объемов. Таковы характеристики концентрации рынка новостроек Новосибирска, — говорит эксперт.

Что касается застройщиков по количеству регистраций договоров долевого участия, то по состоянию на ноябрь 2019 года, компании первой тройки с долями в 6% сохранили свои позиции с января 2019 года. С первого по третье место находятся СК ООО «Вира-Строй», ГК «Сибмонтажспецстрой» и ГК «Брусника».

— На четвертом месте (тоже с долей 6%) — компания ООО «Энергомонтаж», которая за 11 месяцев поднялась на три строчки с седьмой позиции. За ней следует ГК «Первый строительный фонд», поднявшийся с шестого на пятое место, — отметил Максим Марков.

Седьмую строчку рейтинга занимает группа компаний «Расцветай», в начале года замыкавшая первую десятку застройщиков по количеству сделок. Также на седьмую строчку рейтинга поднялась компания ООО «Новосибирский квартал».

— На восьмую строчку — великими трудами Эдуарда Ляхова — к нам вернулся ГК «КПД-Газстрой». Что будет дальше, теперь неизвестно, поскольку Эдуард Юрьевич на днях покинул компанию и развивает собственный проект на рынке новостроек Новосибирска. Пожелаем ему в этом успехов и побольше контрактов с крупнейшими застройщиками, — отметил Максим Марков.

Отмечается, что за 11 месяцев 2019 года на восьмое место с пятого опустилась ГК «Стрижи».

— Замыкает первую десятку еще один новичок — СФ «Проспект». Это серьезная заявка для компании, которая развивает свои проекты локально, в отдельно взятом муниципальном образовании, — констатирует директор проектов ГК «ЁЛКА девелопмент».

Фото: Евгения Серёгина