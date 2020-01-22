Инженеры НГТУ НЭТИ разработали «кантователь» для сборки и контроля оборудования

Сотрудники кафедры инженерной графики НГТУ НЭТИ разработали для международного проекта ИТЭР «кантователь» для сборки и контроля оборудования, сообщили в пресс-службе университета. Это производственный механизм, производящий вращение и поступательное перемещение различных объектов с одного поста внутри реактора на другой. «Кантователь» также выступает в роли каркаса, в которой помещается оборудование и приводы, позволяющие производить вращение на 90 градусов.

В университете рассказали, что особенность этого «кантователя» в том, что он сможет вращать с большой точностью объекты до 50 тонн. Это необходимо для того, чтобы производить сборку порт-плага. Это конструкции весом около 45 тонн, которые должны защищать оборудование от потока нейтронов и снижать радиационный фон в зонах, где будут работать специалисты.

— НЭТИ в проекте уже много лет, сотрудники занимаются разработкой части порт-плага. Сейчас во Франции работает сотрудник НГТУ НЭТИ Кирилл Пищевский, который выполняет работу для ИЯФ, — рассказывает Александр Бурдаков, доктор физико-математических наук, советник дирекции, заведующий лабораторией Института ядерной физики СО РАН, заведующий кафедрой электрофизических установок и ускорителей НГТУ НЭТИ. ИТЭР — строящийся во Франции международный экспериментальный термоядерный реактор. В работе над ИТЭР принимают участие Китай, Европейский союз, Индия, Япония, Южная Корея, Россия и США.

Задача проекта — продемонстрировать научно-технологическую осуществимость использования термоядерной энергии в промышленных масштабах, а также отработать необходимые для этого технологические процессы. Запуск реактора и получение на нем первой плазмы запланированы на 2025 год.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ