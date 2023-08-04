Эксперты не рекомендуют хранить деньги дома под подушкой

О способах хранения сбережений рассказала в беседе с газетой «Известия» сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова.

По словам эксперта, средства, предназначенные для решения срочных задач, предпочтительнее всего держать на карте, на которой начисляется процент на остаток по счету, или на вкладе. Средства, которые лежат на депозите, — это так называемая подушка безопасности, которая может понадобиться при определенных обстоятельствах, поэтому не предназначена для ежедневного использования, добавила финансист.

Что касается капитала, каждодневно превышающего необходимые суммы, здесь стоит обратить внимание на финансовые инструменты, рассчитанные на разный срок, советует Волкова.

Так, чтобы сформировать пенсионные накопления, следует воспользоваться максимально долгосрочными низколиквидными инструментами. На социально значимые задачи, такие, как обучение детей, плановая операция или покупка квартиры следует выбирать преимущественно консервативные инструменты с минимальным уровнем риска: тогда деньги нельзя потерять, отметила Татьяна Волкова. А для формирования капитала инвестор может выбрать инструмент с большим риском.

— …банковские карты, депозиты, инструменты фондового рынка (акции, облигации, фонды), инструменты инвестиционные (недвижимость), — перечислила способы вложений консультант. Она уточнила, что максимальная сумма, которую стоит хранить таким образом, — месячный доход.

При этом кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев выразил мнение, что для хранения сбережений можно выбрать валюту, золото или банк.

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