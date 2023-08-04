В Новосибирском МУП “Метро Мир” назначен новый руководитель

В пятницу, 4 августа, стало известно, что у одного из самых крупных подрядчиков Новосибирска «Метро Мир» появился новый руководитель. Прежний директор Александр Мысик в настоящее время находится под следствием сразу по трем уголовным делам. Формально он продолжает занимать свою должность. Но пока идет следствие, исполнять обязанности начальника доверили Андрею Счастливому. Информацию о назначении подтвердили в пресс-службе мэрии.

Напомним, предприятие оказалось втянуто в скандал в связи со строительством дороги к новой ледовой арене. Следователи считают, что в ходе работ использовались материалы, не соответствующие проектной документации.

«Метро Мир» — муниципальное предприятие, входящее состав департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2022 году выручка составила 741 миллион рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей.