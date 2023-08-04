Утвержден логотип и тарифы по операциям с цифровым рублем

В пресс-службе Центробанка отметили, что логотип интегрируют в банковские мобильные приложения, впоследствии через которые пользователи получат возможность открывать цифровые кошельки и проводить операции с новой формой национальной валюты.

При этом платежи и переводы цифровых рублей для россиян будут бесплатными.

Однако для бизнеса тариф за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тыс. руб.).

Кроме того, в Банке России уточнили, что тариф для компаний, работающих в сфере ЖКХ, составит 0,2%, но не более 10 руб. Комиссия за переводы между юрлицами составит 15 руб. за операцию.

Тарифы вступят в силу с 1 января 2025 года. До этого момента будет действовать льготный период и все операции с цифровыми рублями на платформе ЦБ будут доступны на бесплатной основе.

Ранее редакция сообщала, что закон о цифровом рубле вступил в силу с 1 августа.