В Новосибирске депутату Лаптеву огласили обвинительное заключение

В Новосибирске началось рассмотрение уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Владимира Лаптева, поступившее в Октябрьский районный суд г. Новосибирска 11 июля 2023 года. Об этом сообщили в управлении судебного департамента Новосибирской области. Сегодня ему было оглашено обвинительное заключение. Затем в закрытом судебном заседании подсудимый дал показания.

Ему инкриминируется два эпизода мошенничества с использование служебного положения в крупном размере (ст. 159 ч. 3 УК РФ), дача взятки должностному лицу (ст. 291 ч. 3 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч. 6 УК РФ).

Согласно материалам дела по обвинению в мошенничестве, депутат регионального заксобрания, бывший сенатор Владимир Лаптев фиктивно трудоустроил на должности помощников депутата свою дочь и знакомую. Несмотря на то, что женщины фактически не работали, им начислялась заработная плата. Установлено, что за период с октября 2020 по октябрь 2022 года им было перечислено на банковские карты 411 000 и 541 000 рублей.

По обвинению в даче взятки установлено, что в июне – августе 2022 года Владимир Лаптев обратился к мировому судье Куйбышевского района, на судебный участок которой поступило на рассмотрение дело об отказе от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения в отношении начальника ОБЭП МУО МВД РФ «Куйбышевский» Сергея Романова. Судья вынесла решение о назначении дела к разбирательству, однако, Владимир Лаптев трижды встречался с ней и убеждал принять незаконное решение о прекращении дела.

— Лаптев В.В. трижды встречался с судьей и убеждал ее принять заведомо незаконное решение о прекращении дела об административном правонарушении в отношении Романова. Во время встреч Лаптев В.В. передал судье 5 кг фиников, несколько бутылок вина, 2 бокала под вино, кондитерские изделия (конфеты, шоколад, зефир) и букет белых роз на общую сумму 11166 рублей 95 копеек.

Отмечается, что уголовное дело в отношении мирового судьи не возбуждалось, в связи в заблаговременным обращением судьи в правоохранительные органы с сообщением о противоправных действиях депутата Лаптева.

Кроме того, Лаптев обвиняется в получении взятки от коллеги-депутата за оплачиваемую из бюджета должность в комиссии по экологии, председателем которой на профессиональной постоянной основе был сам Лаптев.

— За это обвиняемый получил от потерпевшего зарплатную банковскую карту, на которую осуществлялось зачисление заработной платы с июля 2021 по июль 2022 года, 894 000 рублей с данной карты Лаптев потратил по своему усмотрению осуществляя расчеты по карте и снятие денежных средств. Всего Лаптев В.В. получил от потерпевшего взятку в виде денег, поступивших на данный расчетный счет, 1 187 953 рублей 76 копеек. Потерпевший обратился с заявлением в полицию, — говорится в сообщении судебного департамента.

Суд объявил перерыв до 25 августа 2023 года.

Ранее редакция сообщала, что депутата Заксобрания Владимира Лаптева выпустили под домашний арест.