Эксперты обсудили практики формирования эффективной команды

Основополагающим фактором успешного функционирования любой компании является персонал. Только слаженная работа коллектива способна многократно повысить эффективность работы предприятия, особенно в условиях жесткой конкуренции.

Как вырастить и сформировать команду ― обсудили на очередном заседании Клуба директоров.

По словам директора спортивно-оздоровительного комплекса «Армада» Андрея Петухова, в любой компании люди должны быть на первом месте.

— Остальными ресурсами управлять важно, но без людей все ресурсы пустые. А сделать из людей команду необходимо для достижения целей компании, — уверен эксперт.

Андрей Петухов выделил семь критериев эффективной команды:

каждый взаимодействует с каждым,

наличие общей цели или проблемы,

наличие единых разделяемых всеми правил,

наличие взаимодополняющих личных качеств,

наличие ролей в команде,

навыки эффективных коммуникаций,

наличие лидера в команде.

Спикер подчеркивает, что в любой компании есть люди, которых нельзя вписать ни в одну команду. Основными признаками некомандного поведения он называет отказ от открытого обсуждения проблем и задач, конфликты «против кого-либо» и саботаж.

Директор по персоналу ГК «Новосибирсхолод» Наталья Ларикова поделилась опытом формирования и развития команды в холдинге, где есть и производственный блок, и торговый, и логистический. Она уверена, что при управлении персоналом важна визуализация целей и результатов, обозначение значимости каждого участника, умение договариваться.

Наталья Ларикова считает, что для формирования команды:

личностные компетенции в команде важнее профессиональных,

необходимы четкие зоны ответственности у всех,

должны быть четко описанные правила и система мониторинга, контроля правил и позитивная обратная связь по нарушениям,

нужны эффективные коммуникации с членами команды,

а также эмоциональная мотивация и энергетическая согласованность всех сотрудников.

— Сейчас нет неподходящих людей. В каждом человеке, кандидате надо искать, чем он подходит в вашу компанию, — говорит спикер.

Исполнительный директор сети медицинских клиник «Смитра» Светлана Смиренко отвечает в сети клиник за атмосферу. При отборе кандидатов она пристально рассматривает личностные качества и ценности человека, чтобы понимать, как он впишется в команду сотрудников.

— И команде, и персоналу в целом важно создавать атмосферу работы, интересную среду в профессиональном и личном плане, — утверждает она.

Среди значимых критериев отбора персонала спикер называет клиентоориентированность, способность к общению, ответственность за результат, желание учиться и развиваться, способность принять правила компании.

Руководитель отдела маркетинга и корпоративной культуры, компания «ИнфоСофт» Ирина Лискова констатировала, что все принципы, инструменты, работающие в маркетинге, прекрасно работают в области управления персоналом. Она рассказала о том, как в компании уже давно пришли к миксу управления персоналом и управления маркетингу — маркетинг персонала. Рынок кандидатов = маркетинговый рынок.

— Сегментируйте своих кандидатов, чтобы точно понимать — где и кого мы ищем. Создайте аватар кандидата и четкий список критериев, когда точно надо НЕ БРАТЬ соискателя. Проанализируйте все «точки контакта», «точки касания» с вашими кандидатами, узнайте сами, каким представляется вашему соискателю ваша компания. Сделайте выводы и скорректируйте видение так, чтобы кандидат «покупал» вас, а не конкурента. «Хочешь результат — создай воронку» — хочешь найма, значит, создай воронку соискателей, — посоветовала спикер.

Она подчеркнула, что для формирования команды актуально создание комфортных условий, ведь люди проводят на работе большую часть своего времени. А независимый директор, основатель сети кофеен PRIMETIME и сети бутик-отелей AHOTELS Антон Горестов считает, что сотрудников надо вовлекать в процессы компании.

— Необходимо разговаривать с сотрудниками и задавать вопрос: зачем, кроме денег, ты работаешь в компании? Создайте смысл, создавайте новые смыслы — ведь без смыслов работать сложно и недолго. При формировании команды «упакуй» историю своей компании, сделай ее интересной и мотивирующей, ведь команда — это оркестр, а руководитель — дирижер, — подчеркнул он.

В ходе обсуждения спикеры и участники активно дискутировали, делились своим опытом и кейсами по теме управления командой. Они обсудили разные точки зрения на наем и формирование команд в бизнесе, поговорили про актуальные тренды на кадровом рынке.

Приятным окончанием встречи стал уже традиционный розыгрыш призов и подарков от партнеров Клуба директоров.