Проблемы с покупкой страховок ОСАГО прогнозируют в Новосибирске

По итогам первого квартала 2021 года и 9 месяцев 2022 года Новосибирск стал лидером по количеству заявлений в правоохранительные органы на мошенничество в ОСАГО — 610. Для сравнения: в Краснодаре поданы 565 таких заявлений, сообщил на пресс-конференции вице-президент, директор Сибирско-Дальневосточного регионального центра «АльфаСтрахование» Вадим Маслов.

Новосибирская область на втором месте в России по мошенничеству в ОСАГО подал 35 заявлений на возбуждение уголовного дела за мошенничество, возбуждены 2 или 5%. В целом по регионам Сибири и Дальнего Востока мы подали 194 заявления, возбуждены 94 уголовных дела или около 50%, — констатировал Маслов.

В целом по стране по системе ОСАГО уголовные дела возбуждаются по 19% поданных заявлений. С чем связан такой слабый интерес правоохранительных органов Новосибирской области к раскрытию страховых мошенничеств в ОСАГО — в «АльфаСтраховании» объяснить не могут.

— Мы часто задаем этот вопрос сами себе, а также на профильных конференциях. У представителей правоохранительных структур объяснения разные. По формальным признакам они правы: есть механизмы, как сделать ответы страховым компаниям, чтобы потом мы не смогли пройти по срокам давности, — пояснил Маслов.

Владимир Скворцов, генеральный директор «АльфаСтрахования», рассказал, почему его тревожит такое отношение правоохранительных органов к страховому мошенничеству.

— У любого мошенничества есть две стороны: мошенники могут заработать либо сесть в тюрьму. В случае со страхованием ОСАГО в Новосибирске получается, что заработать могут и не сядут — это «прекрасная» история, пресечь которую может только четкая, слаженная работа правоохранителей, органов местной власти и страховщиков, — говорит Скворцов. — Пока проблема в Новосибирской области только усугубляется. А к чему это может привести, мы уже видели на примере Краснодара, где ранее практически каждый полис приводил к мошенничеству. Страховщики просто отказывались страховать машины, а если страховали, то продавали полисы по максимальным ценам.

Скворцов рассказал, что ситуация с полисами дошла до губернатора Краснодарского края, который поинтересовался, с чем связаны проблемы с полисами ОСАГО. В итоге на уровне региона были приняты жесткие решения.

— Страховое мошенничество — сложное для расследования дело. Это большое количество эпизодов, которые нужно доказывать, никого не убили, поэтому, вроде, и ничего страшного. Зачастую коллеги из правоохранительных органов не видят взаимосвязи между необходимостью расследовать страховое мошенничество и тем, что население региона получает завышенные цены на ОСАГО, — комментирует глава «АльфаСтрахования». — Как только формируется понимание на уровне губернатора, начинаются системные работы — и мы видим радикальное улучшение ситуации.

По данным компании «АльфаСтрахование», средняя страховая выплата по ОСАГО в Новосибирске сегодня составляет 111 тысяч рублей, это на 27 тысяч больше, чем в среднем по России. Уровень выплат по региону — 110%, то есть автогражданка для страховщиков убыточна. Судя по комментариям в соцсетях, новосибирцы часто жалуются на сложности с оформлением страховок ОСАГО как в офисах компаний, так и на сайтах.

Как ранее сообщал Российский союз автостраховщиков, миграция мошенников ОСАГО в Новосибирскую область началась в 2016 году. В последние годы регион постоянно попадает в «красную зону» по мошенничеству на сегменте автогражданки.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцам, передавшим права на выплату по ОСАГО автоюристам, придет налог 13%.