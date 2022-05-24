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Рубль получил сигнал: предел роста курса достигнут

  • 24/05/2022, 18:02
новости России
Эксперты не исключают, что спекулянты начнут игру на ослабление российской валюты.

Во вторник рубль обновляет многолетние максимумы к бивалютной корзине, продолжая укрепление. Пара доллар/рубль впервые более чем за четыре года нарушила целостность уровня 57 руб., после чего тут же отскочил, но остался в минусе, теряя внутри дня более 1%, отмечает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

— Перед завершением вчерашней сессии Минфин РФ объявил о снижении норматива продажи валютной выручки экспортерами с 80% до 50%. Однако пока «россиянин» не реагирует на эту меру, принятие которой было лишь вопросом времени и, по сути, не стало неожиданностью для участников рынка. Похоже, на данном этапе трейдерам нужно переварить информацию и оценить масштаб влияния шага Минфина, который в своем решении сослались на снижение волатильности рубля и стабилизацию финансовой системы, — комментирует эксперт. — Если не брать в расчет краткосрочную реакцию рубля (а, точнее, ее отсутствие), в целом наша валюта получила сигнал от властей — предел роста курса достигнут. Как минимум, корректировка норматива до 50% должна остановить рекордное ралли российской валюты, а впоследствии спровоцировать разворот с откатом, который будет подпитываться дальнейшим снижением ставки Банка России.

Переславский не исключать, что решение Минфина — сигнал к действию в том числе спекулянтов, которые могут расценить нынешнюю возможность для покупки иностранной валюты как наиболее выгодную точку, от которой начнется ослабление курса рубля.

 

Ранее редакция сообщала, что эксперты ожидают ослабления рубля в мае. 

Фото pixabay — amvego

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Рубрики : Финансы Власть Рынки

Регионы: Россия

Теги : финансы курс рубля валюта


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