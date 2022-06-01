В мэрии отмечают двукратное сокращение заявок от новых предпринимателей

По сравнению с прошлым годом, количество заявок на размещение вывесок, подаваемых предпринимателями в мэрию Новосибирска, сократилось вдвое. В частности, в апреле прошлого года были поданы 293 заявки, апреле 2022-го — 134, в марте прошлого года — 262, в этом году — 109.

— Это новые предприниматели, которые открывают свои небольшие кофейни, парикмахерские, — рассказывают в мэрии. — Мы видим кратное падение поступления к нам заявок на оформление. Это говорит о том, что мелкий бизнес действительно находится в очень тяжелой ситуации. Наши меры поддержки как раз нацелены на него, чтобы предприниматели быстрее оформлялись. Сейчас через «Госуслуги» открываем электронную подачу заявок, чтобы убрать посредников между нами и предпринимателями.

— Но это не относится к незаконным предпринимателям, которые заклеивают свой объект со всех сторон баннерами, ничего не оформляют и так далее, — поясняют в профильном подразделении. — Только на прошлой неделе таких вывесок мы демонтировали 132 штуки.

Кроме того, как сообщают в городском руководстве, предполагается не применять мер к законным вывескам, договоры по которым закончились в этом году, даже, если они не подходят под нормативные требования, и не демонтировать те вывески, что даже не оформлены, но соответствуют нынешним регламентам. Срок подачи заявок для предпринимателей сокращен с 2 до 1 месяца.

Негативную роль незаконных баннеров и прочих элементов, используемых для вывесок, для облика города отмечают и в депутатском корпусе.

— У нас есть жители, чьи интересы мы отстаиваем, — говорит депутат горсовета Екатерина Шалимова. — У нас есть уважаемые предприниматели, рекламные агентства. Это их бизнес, им нужно на что-то существовать. Как человек, несколько лет отработавший на рекламном рынке, знаю систему изнутри. Архитектурный облик города у нас складывается не только из рекламных щитов больших форматов. Мы видим, особенно это касается более периферийных районов, что у нас творится со зданиями, их фасадами — это просто какой-то ужас. Иногда стыдно смотреть. Как можно было такое придумать и разместить? Здесь мы делаем шаг назад, деградируем.

Напомним, что вывески городских предпринимателей были поводом для «бодания» мэрии и вставшей на сторону коммерсантов прокуратуры.