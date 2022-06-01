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В мэрии отмечают двукратное сокращение заявок от новых предпринимателей

  • 01/06/2022, 18:43
Автор:
новости Новосибирска
Речь идет о подаче уведомлений для регистрации вывесок при открытии бизнес-локаций.

По сравнению с прошлым годом, количество заявок на размещение вывесок, подаваемых предпринимателями в мэрию Новосибирска, сократилось вдвое. В частности, в апреле прошлого года были поданы 293 заявки, апреле 2022-го 134, в марте прошлого года 262, в этом году 109.

Это новые предприниматели, которые открывают свои небольшие кофейни, парикмахерские, рассказывают в мэрии. Мы видим кратное падение поступления к нам заявок на оформление. Это говорит о том, что мелкий бизнес действительно находится в очень тяжелой ситуации. Наши меры поддержки как раз нацелены на него, чтобы предприниматели быстрее оформлялись. Сейчас через «Госуслуги» открываем электронную подачу заявок, чтобы убрать посредников между нами и предпринимателями.

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Кроме того, как сообщают в городском руководстве, предполагается не применять мер к законным вывескам, договоры по которым закончились в этом году, даже, если они не подходят под нормативные требования, и не демонтировать те вывески, что даже не оформлены, но соответствуют нынешним регламентам. Срок подачи заявок для предпринимателей сокращен с 2 до 1 месяца.

Но это не относится к незаконным предпринимателям, которые заклеивают свой объект со всех сторон баннерами, ничего не оформляют и так далее, поясняют в профильном подразделении. Только на прошлой неделе таких вывесок мы демонтировали 132 штуки.

Негативную роль незаконных баннеров и прочих элементов, используемых для вывесок, для облика города отмечают и в депутатском корпусе.

У нас есть жители, чьи интересы мы отстаиваем, говорит депутат горсовета Екатерина Шалимова. У нас есть уважаемые предприниматели, рекламные агентства. Это их бизнес, им нужно на что-то существовать. Как человек, несколько лет отработавший на рекламном рынке, знаю систему изнутри. Архитектурный облик города у нас складывается не только из рекламных щитов больших форматов. Мы видим, особенно это касается более периферийных районов, что у нас творится со зданиями, их фасадами это просто какой-то ужас. Иногда стыдно смотреть. Как можно было такое придумать и разместить? Здесь мы делаем шаг назад, деградируем.

 

Напомним, что вывески городских предпринимателей были поводом для «бодания» мэрии и вставшей на сторону коммерсантов прокуратуры. 

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : город вывески власть благоустройство бизнес


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