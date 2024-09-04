Эксперты отмечают стагнацию цен на вторичном рынке недвижимости Новосибирска

В августе 2024 года цена на вторичном рынке недвижимости Новосибирска составила 114 тысяч рублей, за месяц она выросла на 0,4%, сообщает сервис Яндекс. Недвижимость. Незначительное изменение цены квадратного метра на вторичном рынке (менее 0,5%) отмечается в 10 мегаполисах из 16.

Медианная полная стоимость выставленной на продажу готовой квартиры в Новосибирске составляет 5,4 млн рублей, а средняя площадь — 46,2 кв.м. При этом, количество доступных предложений в городе сократилось на 3,3%.

— К концу лета мы наблюдаем на вторичном рынке стагнацию цен и накопление экспозиции. В случае дальнейшего повышения ключевой ставки покупательский спрос может развернуться от новостроек в сторону более дешевого и уже готового жилья. Уже сейчас заметно, что продавцы готовы к дисконтам ради ускорения сделок, — отмечает коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.

По его прогнозам, эта тенденция сохранится и будет способствовать росту спроса на готовое жилье уже осенью.

Напомним, независимый аналитик новостроек Новосибирска Сергей Николаев отмечал, что доступность квартир на вторичном рынке Новосибирской агломерации вернулась к показателям 2018 года, так как заработная плата горожанина в квадратных метрах новостройки уменьшилась за 6 лет на 26,4%.

— В 2018 году житель Новосибирской области мог купить на свою годовую заработную плату 7,58 кв. м в новостройке города или 6,75 «квадрата» на вторичном рынке. В июне 2024 года среднегодовая заработная плата жителя региона «весит» 6,77 кв. м готового жилья или 5,58 «квадрата» в новостройке, — говорил эксперт.

По его подсчетам, после объявления новых условий по ипотеке ежемесячный платеж за новостройку без семейной ипотеки в 2,82 превысит арендную плату за квартиру такой же площади, а за квартиру на вторичном рынке в 2,24 раза.

Исследование Циан.Аналитики показало, что в Новосибирской области уже растет количество квартир, которые сдаются в аренду посуточно. При этом, почти половина из них (49%) приходится на недавние новостройки (дома, которые сданы не ранее 2015 года). Для сравнения, в 2021 году доля таких квартир составляла 32%, в 2022 году — 40%, а в 2023 году — 45%.

Ранее редакция сообщала, что за пять лет почти в два раза выросла цена квадратного метра в Новосибирске. Стоимость «квадрата» в новостройке выросла на 97%, на вторичном рынке — на 73%.