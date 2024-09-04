Трофейную технику из зоны СВО покажут в Новосибирске

В Новосибирске откроется выставка «Сила V Правде – Гордость и Победа». На ней представят трофейную технику НАТО, которую привезли из зоны СВО.
Выставка пройдёт на площади Пименова в Октябрьском районе Новосибирска с 13 по 22 сентября. Торжественное открытие состоится 14 сентября.
Как сообщили в мэрии, технику привезли из зоны спецоперации в Алтайский край. Ранее она побывала в разных регионах России, включая Свердловскую, Челябинскую, Курганскую и Тюменскую области.
Трофеи были захвачены или уничтожены бойцами группировки войск «Центр» на Донецком и Авдеевском направлениях.
На выставке представят 14 единиц боевой техники: танк Abrams, бронетранспортёры M113 и Kirpi, боевые машины пехоты Marder и Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и вездеход Pinzgauer. Также посетители смогут увидеть более 40 образцов ракетно-артиллерийского вооружения.
Ранее редакция сообщала о том, что вентилятор из дрона соорудили бойцы СВО из Новосибирска.
Источник фото: Infopro54 / Автор: Юлия Данилова
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