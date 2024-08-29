Квартиры в новостройках Новосибирске все чаще сдают посуточно

В Новосибирской области растет количество квартир, которые сдаются в аренду посуточно. При этом, почти половина из них (49%) приходится на недавние новостройки (дома, которые сданы не ранее 2015 года). Для сравнения, в 2021 году доля таких квартир составляла 32%, в 2022 году — 40%, а в 2023 году — 45%.

По мнению экспертов Циан.Аналитики, в 2021 году резкий рост числа лотов на рынке посуточной аренды был связан в основном с переносом объявлений с известных зарубежных площадок, которые прекратили свою деятельность в России. С 2022 года тренд поменялся.

— В последние 2 года объемы увеличивались за счет выхода на рынок инвесторов, купивших квартиры в эпоху льготной ипотеки для дальнейшей сдачи в аренду. К настоящему времени доля лотов в недавних новостройках увеличилась до трети рынка, – комментирует эксперт Циан.Аналитика Елена Лапшина.

Эксперты уверены, рост рынка именно посуточной аренды — стремление инвесторов получить максимальные доходы от своей недвижимости.

Елена Ларшина подчеркнула, что обратной стороной такого тренда является снижение доли лотов, расположенных недалеко от центра, а также рост средних цен (при прочих равных за размещение в современном ЖК проще выставить более высокий тариф).

В целом по России за последние 3 года выбор на рынке посуточной аренды в городах-миллионниках вырос в 7 раз. Если в августе 2021 года было доступно порядка 14 тысяч лотов, то в августе 2024 года — 100 тысяч лотов. При этом, каждая третья из них приходится на новостройки.

На рынке долгосрочной аренды, напротив, выбор заметно сократился. Сейчас в городах-миллионниках экспонируется около 24 тыс. объявлений. Это примерно в 2 раза ниже средних значений последних 5 лет.

Исследование показало, что больше всего объявлений о сдаче недвижимости в аренду в недавних новостройках зафиксировано в Ростове-на-Дону (+27 п.п.), Перми (+23 п.п.), Уфе и Краснодаре (+22 п.п.). В целом по России этот показатель составил 14 п.п. Меньше всего квартир в недавних новостройках сдается в Санкт-Петербурге (+7 п.п.).

Напомним, независимый аналитик новостроек Новосибирска Сергей Николаев отмечал, что после объявления новых условий по ипотеке ежемесячный платеж за новостройку без семейной ипотеки в 2,82 превысит арендную плату за квартиру такой же площади, а за квартиру на вторичном рынке в 2,24 раза.

Ранее редакция сообщала, что квартира Новосибирска возглавила рейтинг самых маленьких арендных квартир в Сибири.