Вторичный рынок недвижимости Новосибирска становится более привлекательным для покупателей, чем новостройки

В июне цена на вторичное жилье в Новосибирске выросла незначительно — всего на 0,1% и составила 112 000 руб./кв.м, а средняя полная стоимость квартиры на вторичке в городе достигла 5,3 млн рублей, отмечают аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость»

За последний год стоимость квадратного метра на вторичном рынке Новосибирска выросла на 6,6%, отметили в компании. В июне в Новосибирске средний метраж выставленной на продажу квартиры составил 47,3 кв. м.

— Объем предложения также стагнирует: по отдельным городам колебание базы офферов не превышает 8%, а в среднем по миллионникам количество офферов сократилось всего на 1,8% относительно мая. За год накопление базы вторичной недвижимости составило 20,2%, — констатировали эксперты «Яндекс Недвижимости».

При этом независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев отмечает, что доступность квартир на вторичном рынке Новосибирской агломерации вернулась к показателям 2018 года, так как заработная плата горожанина в квадратных метрах новостройки уменьшилась за 6 лет на 26,4%.

— В 2018 году житель Новосибирской области мог купить на свою годовую заработную плату 7,58 кв. м в новостройке города или 6,75 «квадрата» на вторичном рынке. В июне 2024 года среднегодовая заработная плата жителя региона «весит» 6,77 кв. м готового жилья или 5,58 «квадрата» в новостройке, — подчеркивает Николаев.

Ранее эксперт отмечал, что средняя цена «квадрата» на вторичном рынке Новосибирска в июне составляла 122 500 рублей, прирост за полугодие — 4,8%.

Судя по публикациям в интернете, ставки по ипотеке на вторичном и первичном рынке, без учета программ господдержки, сравнялись и варьируются от 16,85% до 20,69% в зависимости от банка. При этом банки приостановили выдачу «Семейной ипотеки», так как ждут корректировки параметров программы. Кроме того, как сообщали в «ДОМ.РФ», при общей квоте по программе «Семейная ипотека» в 4,84 трлн рублей на 27 июня уже было оформлено займов на более чем 5 трлн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперты еще в начале года прогнозировали переток покупателей с рынка новостроек на вторичку.