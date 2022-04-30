Регионы просят снизить ставку НДС, чтобы облегчить структурную перестройку экономики

Сессия регионального парламента Новосибирской области направила обращение в правительство Российской Федерации о дополнительных мерах стимулирования экономики.

Их перечислила новый вице-спикер Ирина Диденко. Напомним, решением мартовской сессии ей в полномочия была вменена работа по антикризисным экономическим проектам, которые курирует Заксобрание во взаимодействии с региональными и федеральными органами власти.

Расширить реестр

В частности, депутаты предложили откорректировать критерии включения бизнеса в список субъектов МСП. В парламенте считают, что можно увеличить численность работающих с 250 человек до 500 человек, а предельный размер дохода таких компаний — с 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей. Стоит отметить, что включение в реестр позволяет компаниям МСП рассчитывать на более широкий спектр мер господдержки.

— Предлагаемая мера позволит устранить факторы, сдерживающие рост производственных мощностей предприятий: при достижении предельных уровней численности работников или дохода организации теряют право на получение преференций и, с целью их сохранения, вынуждены предпринимать меры по сдерживанию роста либо дроблению предприятия, — пояснила Диденко.

Она отметила, что по итогам 2021 года в Новосибирской области число предприятий с доходами от 2 до 5 млрд. рублей составило 150 единиц. Для сохранения объемов производства и рабочих мест целесообразно обеспечить возможность использования существующих инструментов государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Снизить налоги

— Предлагаемая мера особо актуальна для приграничных субъектов Российской Федерации, — считает Диденко. — Например, в Новосибирской области, граничащей с Республикой Казахстан, наблюдается ежегодный рост экспорта сырья, что для бизнеса более выгодно по сравнению с его переработкой в готовый продукт на месте, так как ставка налога на добавленную стоимость в Республике Казахстан почти в два раза ниже, чем в России (20%).

Удешевить кредиты

Еще одно предложение —в условиях необходимости проведения глубоких структурных изменений экономики.

В списке предложений — предоставление возможности получения долгосрочных кредитов по ставке от 1 % на проектное финансирование для создания новых и расширения существующих производств, обновления основных производственных фондов для предприятий обрабатывающей промышленности, прежде всего производства пищевых продуктов, лекарственных средств, машин и оборудования, обработки древесины и др.

— Предлагаемая мера позволит заполнить образовавшиеся производственные ниши путем создания новых и модернизации действующих предприятий, задействовать имеющийся инновационный потенциал, сырьевые и трудовые ресурсы, обеспечить импортозамещение в сфере производства потребительских товаров и средств производства, — считает Ирина Диденко.

Упростить доступ к господдержке

— В настоящее время указанные инструменты товаропроизводителями Новосибирской области не используются в связи с тем, что потенциальные получатели данных мер государственной поддержки не располагают необходимыми ресурсами для участия в отборе, — констатирует Ирина Диденко. — Кроме того, существует риск вытеснения с рынка региональных товаропроизводителей в случае появления на территории региона предприятия-монополиста. Сложившаяся ситуация по сути исключает возможность конкурентной борьбы, так как создает неравные условия для получения государственной поддержки товаропроизводителями.

И наконец, в список предложений, подготовленных региональным парламентом, вошлодля повышения доступности государственной поддержки и стимулирования привлечения инвестиций региональных товаропроизводителей.

Вице-спикер подчеркнула, что предложенные меры были сформированы путем диалога с бизнес-сообществом, с руководителями предприятий, трудовыми коллективами.

Помимо правительства РФ новосибирские депутаты отправят обращение коллегам в другие субъекты РФ, чтобы заручиться их поддержкой.

Ранее редакция сообщала, что новосибирским хлебопекам пообещали больше субсидий, если они будут держать цены на хлеб. А также о том, что сибирские компании за месяц реструктурировали кредиты на 17 млрд рублей.