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Эксперты ожидают рост количества исков граждан о самобанкротстве

  • 21/10/2022, 17:04
банкротство граждан
Это объясняется увеличение закредитованности россиян и снижением их реального заработка.

Глава Ассоциации банков РФ Гарегин Тосунян сообщил, что в стране наблюдается тенденция повышения стоимости потребительских кредитов. Причиной удорожания выступают санкции и снижение реального заработка россиян, пишет ГЛАС.ру.

Весной рынок потребительских кредитов упал почти на 80% из-за огромных процентных ставок. Плато стало выстраиваться только к началу осени. Тонуснян отметил, что сейчас банки имеют больше свободы. Это позволяет им устанавливать высокие ставки по кредитам и процентные коридоры, так как банки переживают за свое положение из-за нестабильной экономики.

Эксперт сомневается, что граждане РФ перестанут оформлять кредиты. Скоро настанут новогодние праздники, а на это потребуются деньги. Согласно прогнозам, в ближайший квартал процентная ставка не поменяется. Однако клиентов становится меньше.

С похожим заявлением выступила глава проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Она отметила, что число «закредитованных» россиян выросло и составило 31%, а количество должников увеличилось на 2%.

Учитывая положение вещей, эксперты прогнозируют массовое банкротство граждан России. Часто банкротами объявляются жители Москвы, Московской и Свердловской области, Краснодарского края, а также граждане Башкортостана.

 

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область лидирует в России по просроченной задолженности предпринимателей. 

Фото: pixabay.com автор: SimonMichaelHill

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Рубрики : Общество Банки

Регионы: Россия

Теги : кредитование Банкротство граждан


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