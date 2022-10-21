Новосибирская область лидирует в России по просроченной задолженности предпринимателей

Банковская просроченная задолженность по кредитам, выданным индивидуальным предпринимателям в России, за год выросла на 6% на начало сентября превысила 27 млрд рублей. Темп прироста с начала года замедлился, с января по август она увеличилась на 2%. Доля проблемных кредитов в портфеле достигла 4%. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант».

При этом в агентстве констатируют, что безусловным лидером по приросту просроченной задолженности в России стала Новосибирская область. За год ее объем в регионе вырос в 3,5 раза, до 1,1 млрд рублей при доле проблемных кредитов в портфеле 8%. В регионе работает 81 тыс предпринимателей, которые взяли в банках более 13 млрд рублей кредитов.

— События текущего года показали, что индивидуальные предприниматели как субъекты в основном малого бизнеса становятся более защищённой категорией предпринимательства, так как законодатель сперва включил их в мораторий на банкротство, затем — в кредитные каникулы, — рассказывает Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — Вместе с тем, индивидуальные предприниматели отвечают по своим долгам всем своим личным имуществом, в отличие, скажем, от других форм ведения бизнеса, поэтому именно ИП более ответственно относятся к кредитованию.

В топ-10 регионов России с максимальной суммой задолженности входит Омская область — 324 тыс рублей. В Новосибирске средняя сумма задолженности ИП перед банками — 170 тыс сруб.

— Как мы ранее отмечали, за 9 месяцев текущего года в 1,4 раза выросло число сообщений о признании граждан и индивидуальных предпринимателей банкротами, после отмены моратория с 1 октября эта динамика может ускориться еще более ощутимо, — резюмирует Денис Аксёнов.

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