Эксперты подсчитали, сколько россияне заработают по депозитам в этом году

Старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер на ВЭФ-2024 заявил, что всего за текущий год граждане получат четыре трлн рублей в качестве процентного дохода по вкладам, 800 млрд из которых ВТБ выплатит своим клиентам.

По его словам, снижение доходности по вкладам и накопительным счетам до конца года не ожидается.

— Текущий уровень ставок позволяет получить дополнительный доход от ваших сбережений в размере 18-20%, а участие в программе долгосрочных сбережений с государственным софинансированием поможет существенно увеличить этот доход. Более того, на фоне увеличения конкуренции банков за вкладчиков в 4 квартале ставки по депозитным продуктам как с короткими, так и с длинными сроками привлечения могут подняться, — добавил Дмитрий Брейтенбихер.

В пресс-службе банка сообщили, что с начала 2024 года клиенты ВТБ открыли более 3,5 млн вкладов, это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Общий объем срочных депозитов с начала года увеличился почти на 30% – более чем на 1,4 трлн рублей.