Водители сняли забег лося по Горскому жилмассиву в Новосибирске

В Новосибирске лось устроил забег по Горскому жилмассиву. Сегодня утром его заметили на улицах Ленинского района. По одной из версий, он пришёл из леса рядом с ледовым дворцом спорта.
На кадрах можно увидеть, как лось легкой трусцой в дождь бежит поперек дороги. Его нисколько не смущают различные машины.
– Красавчик, – хвалит лося автор видео.
Новосибирцы также присоединились к комментированию такого события.
– Бедный лосик. Как ему страшно.
– Что-то зачастили животные выходить к людям, видимо, плохо у них там все в лесу.
– Мегаполис манит.
Ранее редакция сообщала о том, что утопающего лося люди вытащили из озера под Новосибирском.
Источник фото и видео: Новосибирск с огоньком
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