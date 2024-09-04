Водители сняли забег лося по Горскому жилмассиву в Новосибирске

В Новосибирске лось устроил забег по Горскому жилмассиву. Сегодня утром его заметили на улицах Ленинского района. По одной из версий, он пришёл из леса рядом с ледовым дворцом спорта.

На кадрах можно увидеть, как лось легкой трусцой в дождь бежит поперек дороги. Его нисколько не смущают различные машины.

– Красавчик, – хвалит лося автор видео.

Новосибирцы также присоединились к комментированию такого события.

– Бедный лосик. Как ему страшно. – Что-то зачастили животные выходить к людям, видимо, плохо у них там все в лесу. – Мегаполис манит.



Ранее редакция сообщала о том, что утопающего лося люди вытащили из озера под Новосибирском.