Эксперты предупредили о появлении ложных рекламных акций в популярных мессенджерах

О новой схеме мошенничества рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. По его словам, в последнее время были обнаружены ложные рекламные акции от имени кредитной организации в популярных мессенджерах. Злоумышленники в сообщениях, адресованных пользователям, обещают денежное вознаграждение за переход по ссылке и участие в реферальной программе. Таким образом аферисты пытаются получить доступ к персональным данным или личному кабинету своей потенциальной жертвы в онлайн-банке – вне зависимости от того, в каком банке хранятся ее деньги.

Пользуясь схемами с фейковыми рекламными акциями в популярных мессенджерах и соцсетях, злоумышленники используют не только фирменную символику, но и имитируют стиль сообщения, добавляя такие детали, как, например, ИНН, ЕРИД или ссылку на сайт компании.

Специалисты предупреждают, что после перехода по фишинговой ссылке пользователь оказывается на странице с анкетой, где от него требуется ввести личные сведения. Более того, для подтверждения действий необходимо ввести секретный код из СМС, доступ к которому обеспечит мошенникам управление онлайн-банком клиента или порталом с госуслугами.

Никита Чугунов напомнил, что аферисты перманентно создают новые схемы, однако, при этом они поддерживают прежние сценарии и возвращаются к ним, чтобы получить быстрые деньги. Специалист отметил, что фишинговые ссылки — это та технология, которая работает сама по себе, при этом объем возможных хищений значительно варьируется, достигая порой крупных сумм.

— Каждый пользователь должен соблюдать личную цифровую “гигиену”: проверять безопасность ссылок на сайты и не указывать свою персональную секретную информацию, — подчеркнул эксперт.

В пресс-службе кредитной организации напомнили, что ни в коем случае нельзя указывать свою персональные данные, включая паспортные сведения, а также данные банковских карт, на неизвестных сайтах. Кроме того, переход по фишинговой ссылке может стать причиной заражения смартфона вирусом, поэтому важно установить на личное устройство антивирус.