Левобережному мусорному полигону добавили земельные участки

На Левобережном мусорном полигоне в Новосибирске прошло комиссионное обследование территории на предмет обрушения (сползания) свалочных масс c его откосов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в ответ на запрос Infopro54. На обследовании настаивала Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура.

— По итогам обследования составлен акт и принято решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска о введении режима «повышенная готовность» для приведения полигона в нормативное состояние, — подчеркивается в ответе.

Кроме того, проведена работа по оформлению смежных с полигоном земельных участков. В перспективе они будут использоваться для рекультивации в составе единого комплексного объекта вместе с полигоном, пояснили в мэрии.

— Все оформленные МУП «САХ» земельные участки, смежные с полигоном «Левобережный», являются, по сути, объектами накопленного вреда окружающей среде в результате прошлой хозяйственной деятельности промышленных объектов и заняты отходами производства и потребления, — говорится в ответе, полученном редакцией Inforpo54.

Данные участки МУП «САХ» планирует использовать для сполаживания внешних откосов полигона «Левобережный» до заложения 1:4, в том числе путем размещения свалочных масс у подножья откосов, создания системы террас на полигоне через каждые 10 метров высоты, организации необходимого пруда-отстойника, создания дороги по периметру объекта и проведения других мероприятий, предусмотренных действующими природоохранными и санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Вышеуказанные работы планируется проводить в процессе эксплуатации полигона до момента его заполнения до проектных отметок.

При этом в мэрии подчеркнули, что «Спецавтохозяйство» не принимало решений о выведении из эксплуатации полигона для захоронения твердых коммунальных отходов «Левобережный». Напомним, в июле стало известно, что прием отходов на свалку был прекращен.

— Фактически «САХ» были приняты дополнительные меры по временному снижению количества отходов, захораниваемых на полигоне в связи с произошедшим на нем возгоранием отходов в мае текущего года, — сообщили в муниципалитете.

Напомним, на форумее «Технопром» председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова сообщала, что для рекультивации «Левобережного» нужны миллиарды.

— Как только будут оформлены земельные участки, мы запустим полигон в режиме ЧС на определенное время, — говорила Сидорова.

По ее словам, в некоторых местах высота полигона составляет 40 метров.

Левобережный полигон работает в Новосибирске с 1995 года, его площадь — около 18 гектаров. Он принимал до 5 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов в сутки. Полигон расположен недалеко от жилых домов. После пожара в мае жители Хилокского жилмассива потребовали у мэра закрыть свалку.

Ранее редакция сообщала о том, что Левобережный полигон возобновил работу по приему мусора.