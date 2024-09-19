В Новосибирской области пристав вывел пожилую женщину из горящего дома

В минувшую пятницу судебный пристав Сергей Лыхин вывел из горящего дома женщину.

Лыхин находился на даче и заметил густой дым из соседнего дома.

— Первая мысль — нужно скорее спасать! Не к добру это, — рассказал Лыхин.

Он и его сосед увидели женщину, которая открыла дверь из задымленного дома, и вывели ее и собаку на безопасное место.

Удостоверившись, что в доме никого нет, сотрудник ФССП вызвал пожарных.

Как отмечают коллеги пристава, это не далеко не первый подобный поступок. Однажды на соревнованиях Сергей Лыхин оказал доврачебную помощь человеку, который потерял сознание.

— Мы гордимся, что в коллективе есть такой неравнодушный и отзывчивый коллега, готовый подставить плечо нуждающемуся, — отмечается в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что двух женщин и ребенка вынесли спасатели из пожара в поселке под Новосибирском.