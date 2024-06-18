Эксперты предупреждают о новой схеме мошенничества

ВТБ выявил новую схему мошенничества с ипотечными кредитами, сообщили в пресс-службе банка. Выглядит она следующим образом: мошенники звонят на мобильный телефон и от лица сотрудника кредитной организации сообщают о якобы возникшей просрочке по ипотечному кредиту. Если ипотеки у человека нет, то звонок прерывается. А если есть, то несмотря на возражения, злоумышленники продолжают убеждать потенциальную жертву о проблемах с банком, которые необходимо решить как можно быстрее. Мошенники просят назвать номер СНИЛС и код, который поступает в СМС, таким образом получая доступ на госпортал и в личные кабинеты онлайн-банков для последующего оформления кредитов и снятия денежных средств с текущих счетов.

При этом преступники нарочно обращают внимание собеседника на то, что не имеют права запрашивать персональную информацию, поэтому высылают код в смс для подтверждения, который просят озвучить, рассчитывая на неосмотрительность потенциальной жертвы.

Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса призывает внимательно изучать каждый мошеннический сценарий и делиться этой информацией с близкими и друзьями.

На ПМЭФ-2024 ВТБ озвучил планы по разработке и запуску комплексной программы защиты клиентов от телефонных мошенников, которая с вероятностью до 99% позволит выявить, если клиент перед визитом в банк общался со злоумышленниками, и предупредить его в доступных каналах о рисках оформления кредита или снятия денег.