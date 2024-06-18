Ливень и град обрушился на Новосибирск

Во всех районах Новосибирска прошел ливень с градом, как и предсказывали синоптики.
По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, 18 июня будет переменная облачность. Днём ожидается дождь, местами возможны грозы. Порывы северо-западного ветра местами достигнут 17 метров в секунду.
Температура воздуха составит от +19 до +21 градуса.
Напомним, что 17 июня дождь затопил многие улицы города. После грозы и сильного ливня в Новосибирске образовался густой туман. Ночью жителям приходилось передвигаться в условиях практически нулевой видимости.
Ранее редакция сообщала о том, что ураган с дождем накрыл Новосибирск.
Источник фото: АСТ-54
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