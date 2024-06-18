Пешеходный мост около остановки «Лесоперевалка» отремонтируют в Новосибирске

Отремонтируют пешеходный мост через дамбу Димитровского моста в районе остановки «Лесоперевалка».
Мост был введён в эксплуатацию в 2009 году, но сейчас его техническое состояние оставляет желать лучшего.
По сообщению мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, в ходе ремонта будут обновлены ограждения, покрашены металлические и железобетонные конструкции, отремонтированы лестницы и прохожая часть. Также будет установлено противоскользящее покрытие, освещение и система видеонаблюдения.
Цветовые решения останутся прежними.
Ранее редакция сообщала о том, что ремонт на Димитровском мосту в Новосибирске идет с опережением графика.
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