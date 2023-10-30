Эксперты прогнозируют рост доходности депозитов

Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ и очередное повышение ключевой ставки станет новым драйвером увеличения доходности по сберегательным продуктам, полагают аналитики ВТБ.

— Ключевая ставка увеличилась еще на 2 п.п. — до 15%, что стало уже четвертым повышением с июля. В целом за последние три месяца основной индикатор денежно-кредитной политики прибавил уже 7,5 п.п, — констатирует начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова. — Решение Центрального банка — сигнал финансовому рынку о том, что курс на ужесточение будет неизменным еще от полугода до года. На этом фоне ставки по депозитам и накопительным счетам продолжат расти и окончательно сформируют так называемый «рынок вкладчика», когда сберегательное поведение является наиболее рациональным.

По прогнозам ВТБ, увеличение доходности по вкладам составит порядка 50-70% от повышения ключевой ставки, то есть около 1%-1,4%. Наталья Тучкова прогнозирует ужесточение конкуренции на банковском рынке в ноябре-декабре за сбережения клиентов. Она уверена, что банки будут активно продвигать максимальные доходности на «длинных» сроках — 2-3 года.

— С большой долей вероятности мы увидим на рынке доходность по таким инструментам на уровне 14,5-15% годовых. По накопительным счетам повышение коснется в основном маркетинговых ставок для новых клиентов — здесь ключевые игроки будут предлагать доходности 15%-15,5% годовых. Базовые же ставки скорее всего останутся на прежнем уровне, который и так достаточно высок (8,5-9% годовых) и позволяет выгодно размещать временно свободные средства с возможностью их снятия без потери ранее начисленных процентов, — рассуждает банкир.

По ее словам, россияне научились рационально реагировать на стремительно меняющуюся конъюнктуру рынка. Если прогнозируется сохранение текущих ставок или их постепенное снижение, то вкладчики предпочитают размещать средства на длительные сроки, так как по ним предлагается максимальная доходность. Если же рынок находится в ожидании повышения ключевой ставки и, соответственно, ставок по срочным депозитам, вкладчики предпочитают «короткие» сроки, чтобы иметь возможность переразместить деньги под более высокий процент.