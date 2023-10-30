Суд вынес приговор врачу-психиатру за растрату 10 млн рублей в Новосибирске

Приговор выслушала бывший главный детский психиатр Минздрава РФ по Сибирскому федеральному округу Валентина Макашева. Женщину обвиняли в крупной растрате.

― По версии следствия, врач фиктивно трудоустраивала «мертвые души» и получала за них зарплату. Схема действовала успешно 11 лет. Вывести медика на чистую воду помогли сотрудники УФСБ, ― рассказали Infopro54 в Центральном районном суде.

В общей сложности Макашевой удалось присвоить около 10 млн рублей. В мае 2021 года врача задержали и поместили в СИЗО. Когда женщина признала свою вину и стала сотрудничать со следствием, то ее отпустили под подписку о невыезде.

В ходе следствия обвиняемая возместила почти весь ущерб, выплатив более 8,5 млн рублей.

― Макашева признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года со штрафом в сумме 300000 рублей. Наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 2 года, ― сообщили в судебном департаменте Новосибирской области.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении осужденной оставлена прежней до вступления приговора в законную силу.